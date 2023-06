Cztery razy więcej zboża na polskiej kolei. W przewozach króluje jednak nadal węgiel

W przewozach koleją dominował w 2022 roku węgiel kamienny, którego przetransportowano 86,3 mln ton. Zbóż przewieziono 4,1 mln ton, prawie cztery razy więcej niż rok wcześniej. To skutek wojny w Ukrainie.

Jak podliczył Urząd Transportu Kolejowego, w 2022 roku w Polsce przewieziono koleją łącznie 248,5 mln ton towarów, co jest wynikiem o 2 proc. lepszym niż w 2021 r. i zbliżonym do rekordowego 2018 r. Zrealizowana praca przewozowa wyniosła 62,5 mld tono-km, czyli o 11,6 proc. więcej względem 2021 r. Wielu przewoźników w 2022 r. uruchomiło nowe połączenia m.in. do granicy polsko-ukraińskiej, ograniczając zarazem przewozy do i z Rosji oraz Białorusi.

Surowce energetyczne, rudy metali i kruszywa na czele stawki

Podobnie jak w latach ubiegłych, surowce energetyczne oraz rudy metali i kruszywa stanowią większość, bo 1/3 towarów przewożonych w Polsce koleją. Grupą towarową z największym udziałem według masy był w 2022 r. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa oraz gaz ziemny. Jej udział w masie i pracy przewozowej wyniósł odpowiednio 35,2 proc. oraz 26,4 proc., co oznacza spadek o 1,6 punktu procentowego w masie i wzrost o 2,6 punktu procentowego w pracy przewozowej w stosunku do 2021 r.

Drugą pod względem wielkości grupą ładunków była, podobnie jak w 2021 r., grupa rudy metali oraz produkty górnictwa. Jej udział w masie wyniósł 26 proc. i w pracy przewozowej 25,6 proc., co oznacza wzrost odpowiednio o 1 punkt procentowy oraz spadek o 0,6 punktu procentowego w stosunku do 2021 r. Surowce energetyczne oraz rudy metali i kruszywa stanowią większość przewożonych towarów, odpowiadając za blisko 62 proc. masy przewiezionych towarów i 52 proc. wykonanej pracy przewozowej.

Polska kolej bardzo szybko dostosowała się do zmian

- Pandemia i wojna w Ukrainie pokazały, że polska kolej jest w stanie szybko dostosować się do zmian. W 2022 r. nastąpiły bardzo duże zmiany w kierunkach transportu ładunków. Polscy przewoźnicy zapewniali transport węgla i innych surowców energetycznych, ale podjęli się również przewozu wytworów rolnictwa i produktów spożywczych. Ostatni rok ukazał ogromny potencjał kolei w tym obszarze, choć dalszy rozwój tych przewozów będzie wymagał pokonania części barier i wprowadzenia zmian strukturalnych w łańcuchach dostaw. Trzeba mieć też na uwadze, że struktura przewozów w Polsce znacząco się różni od wielu krajów Europy Zachodniej. Rola węgla kamiennego w polskiej energetyce nadal jest znacząca - skomentował Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego cytowany w komunikacie.

Rekordowe na przestrzeni ostatnich lat wyniki przewozowe odnotowano w grupie towarów produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa, w której przewieziono 6,7 mln ton ładunków. W przypadku tej grupy odnotowano wzrost o 135,9 proc według masy przewiezionych towarów i 116,7 proc. według wykonanej pracy przewozowej. Największy wzrost rok do roku nastąpił w jej podgrupie, czyli zbożach. Przewieziono ich łącznie 4,1 mln ton przy pracy przewozowej na poziomie 1,3 mln tono-km. Przełożyło się to na rekordowe wyniki, w których wzrost masy przewozowej względem 2021 r. wyniósł 386,5 proc., a pracy przewozowej 335 proc.

