Czy nowa technologia na lotniskach poderwie pasażerów do częstszego latania?

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) wezwało rządy i przemysł do współpracy w celu „jak najlepszego wykorzystania nowoczesnych technologii, aby umieścić pasażera w centrum podróży i osiągnąć większą efektywność z infrastruktury”. Głos ten przesłano z Warszawy, gdzie odbywa się dwudniowe „IATA Global Airport and Passenger Symposium (GAPS)”.

Nowe trendy

Czego potrzeba?

Kładą jednak większy nacisk na wdrażanie technologii, które umożliwią im śledzenie bagażu w czasie rzeczywistym, a przede wszystkim przyspieszyć im podróż.IATA przygotowała zatem dwa takie rozwiązania, które mają być standardowe, czyli także relatywnie tanie.Pierwsze to inicjatywa One ID. Jest to zestaw specyfikacji, które mają umożliwić naturalne przejście pasażera przez lotnisko z wykorzystaniem wszystkich biometrycznych technologii (skanowania twarzy, odcisku palca lub tęczówki). Jest to potencjalny sposób na znaczne skrócenie czasu, jaki poświęca się dziś na konieczne wcześniejsze (1,5-2 h) przybycie w celu odprawy paszportowej, bezpieczeństwa i weryfikację bagażu.Zdaniem Nicka Careena z dyrekcji IATA, odpowiedzialnego za wdrażania systemu One ID, szacunki wskazują, że pomoże on skrócić czas kontroli o 25 proc.Zarządom portów i służbom bezpieczeństwa technologia ta ma pomoc w identyfikacji online potencjalnie niebezpiecznego pasażera i szybkie skierowanie go do indywidualnej kontroli.Drugą ofertą, wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, jest system RFID do obsługi i śledzenia bagażu.- Dziś jego wdrożenie kosztuje relatywnie mało – powiedział Rafał Milczarski, prezes PLL LOT. - Ta technologia została wybrana jako wiodąca, bo zapewnia ponad 99 proc. prawidłowego odczytu.Dyrektor de Juniac podkreślił, że środowisko przewoźników jest bliskie porozumienia w sprawie przyjęcia tych technologii i być może dalszych. Ale musi być też pewne, że jest to dobra technologia (odmienne są doświadczenia wdrożenia RFID na niektórych lotniskach w Chinach, a inne np. na Charles de Gaulle w Paryżu).- Teraz musimy przekonać wiele rządów, aby przekazywały dane, które są potrzebne do wdrożenia systemów i należytego zagwarantowania bezpieczeństwo lotów – dodał.I to jest wielki problem, bo chodzi także o niektóre „wrażliwe” dane.