Czy nowy gracz zamiesza na rynku pociągów w Polsce?

Na rynku pociągów regionalnych karty rozdają dziś w Polsce Pesa, Newag i Stadler. Do gry wchodzi nowy gracz - Siemens Mobility z pociągiem Mireo. Na co liczy ta firma - mówi WNP.PL Hubert Meronk, prezes zarządu jej polskiego oddziału.

Siemens Mobility chce sprzedawać pociągi z platformy Mireo. Zbudowane są z aluminium - droższego niż stal, ale za to są lżejsze, co pozwoli na oszczędność energii elektrycznej.



Niemiecka firma nie zgłosiła się do wielkiego przetargu Polregio na 200 pociągów, lecz możliwe, że będzie trzeba go rozpisać na nowo - ze względu na problemy z finansowaniem opartym na Krajowym Planie Odbudowy (KPO).Spodziewamy się, że zainteresowanie nowym taborem będzie rosło. Nie tylko dlatego, że starsze jednostki trzeba wymienić, ale także dlatego, że coraz więcej ludzi chce w Polsce podróżować koleją - mówi Hubert Meronk pytany o kondycję rynku.



Na targach kolejowych Trako Siemens Mobility po raz pierwszy w Polsce pokazał pociąg regionalny z platformy Mireo. To zapowiedź wejścia z produktem na polski rynek? Sprzedajecie na nim lokomotywy Vectron, ponad 10 lat temu dostarczyliście pociągi do warszawskiego metra, ale pociągów regionalnych czy ponadregionalnych w naszym kraju Siemens nie sprzedawał...

- Liczymy, że się to zmieni. Prezentowany na targach w Gdańsku pojazd Mireo może jeździć z prędkością maksymalną 160 km/godz. Posiada moc trakcyjną 2,6 MW, która zapewnia możliwość dynamicznego rozpędzania się aż do prędkości 70 km/godz., z przyspieszeniem około 1 m/s2. Wyposażony jest w 180 miejsc siedzących, 10 w pierwszej klasie i 170 w drugiej. Jednak to, na co chciałbym położyć największy nacisk, to jego energooszczędność.

Źródłem oszczędności energii ograniczenie masy pojazdu, ale nie tylko

Energooszczędność kojarzy się z aerodynamicznym dziobem pociągu. Mireo nie jest od przodu „wyostrzony”…

- Mimo tego, że Mireo rozpędza się „tylko” do 160 km/godz., to aerodynamika czoła została istotnie dopracowana. Przy prędkościach poniżej 200 km/godz. nie ma potrzeby wdrażania aż takich rozwiązań, jakie stosuje się w pojazdach dużych prędkości, jak np. Pendolino czy - opracowany przez Siemensa - Velaro.

W przypadku Mireo źródłem oszczędności energii jest przede wszystkim ograniczenie masy pojazdu. Im mniejsza masa, tym mniej energii potrzeba do wprawienia ciała w ruch. Dlatego pudła naszego pojazdu zbudowane są z aluminium, które jest lżejsze od stali.

Masę pojazdu obniża się poprzez zastosowanie odpowiedniego materiału, ale też umiejętne zaprojektowanie przestrzeni wnętrza i odpowiednie zaplanowanie jego długości.

W pojeździe, w którym prowadzimy rozmowę, tak jak wspomniałem, jest 170 siedzeń w klasie II i 10 w klasie pierwszej (w sumie 180), ale może być ich jeszcze więcej - w zależności od tego, ile ma wynosić odstęp między nimi. Żeby umieścić tyle siedzeń w pojeździe, nasi konkurenci potrzebują czterech wagonów, my - tylko trzech. Mireo ma jedynie 69 metrów długości. I masa pojazdu znów topnieje...

Ograniczamy ją także, stosując tzw. wózki Jacobsa. Dawniej - zgodnie z klasyczną technologią kolejową - każdy wagon posiadał dwa wózki: jeden z jego przodu, drugi z tyłu. Dziś wózki montuje się między członami, więc potrzeba ich mniej, a wózki to jedne z najcięższych elementów pojazdu. W sumie Mireo waży tylko 107-109 ton, podczas gdy porównywalne pojazdy stalowe powyżej 130 ton.

Nasz pojazd jest energooszczędny także dzięki dynamicznej akceleracji. Szybko się rozpędza, dzięki czemu do osiągnięcia odpowiedniej prędkości podróżnej potrzeba mniej prądu.

Poza tym aluminiowe pudła łatwiej się ogrzewa i łatwiej chłodzi, co też wpływa na efektywność energetyczną. Dodatkowo aluminiowe pociągi są cichsze niż stalowe, bo aluminium słabiej rezonuje niż stal.

To wszystko na pewno kosztuje więcej niż standardowe rozwiązania, z których korzysta się przy produkcji pociągów regionalnych?

- Proponujemy, aby spojrzeć na całkowity koszt użytkowania pojazdu. Cena samego zakupu wcale nie jest tu najważniejsza.

Największym wyzwaniem, przed którym stoją obecnie operatorzy, są ceny prądu: pozostają wysokie, a zapewne pójdą jeszcze w górę, bo nadal mamy w Polsce mało energii odnawialnej w sieci, a produkcja energii z węgla będzie obciążona coraz większymi kosztami. Innym problemem jest niski poziom dostępności pojazdów.

Co znaczy to techniczne określenie?

- Dostępność pojazdu to możliwość świadczenia przez niego pracy. Im mniejsza jego awaryjność oraz im mniej czasu spędza on na przeglądach okresowych, tym większa owa dostępność. Każdy przewoźnik, żeby zapewnić obsługę rozkładu jazdy, musi mieć w zapasie pewną liczbę pojazdów gotowych zastąpić zdefektowane lub wyłączone na przegląd jednostki. Im wyższy wskaźnik dostępności, tym mniejszy zapas jest potrzebny.

Wszystko, o czym mówię, ma potwierdzenie w liczbach. Na podstawie wskaźników dotyczących średniego zużycia energii przez pociągi, raportow dostarczonych przez poszczególnych przewoźników, a także danych opisujących pracę pojazdów Mireo w Niemczech, możemy obliczyć, że - używając naszego pojazdu - można zaoszczędzić nawet 52 proc. energii w porównaniu z pojazdem EN57 (budowany w latach 1962-93, a potem modernizowany) i 35-40 proc. w porównaniu z nowszymi pojazdami innych producentów działających na polskim rynku.

Z kolei jeśli chodzi o dostępność pojazdu, jest ona wysoka - m.in. dzięki zoptymalizowaniu procesu serwisowego. Monitorujemy pracę pojazdów, z wyprzedzeniem przygotowujemy części do wymiany. Mówiąc kolokwialnie: nasze pojazdy nie muszą długo czekać na bocznicy, aż pojawi się serwis albo dostawa części. To się dzieje od ręki.

Całość naszej oferty domyka serwis finansowy, który może pomóc nabywcom w leasingu pojazdów. Wiemy, że taka forma współfinansowania jest dobrze odbierana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Dlaczego „w aluminium” nie pracują wszyscy producenci obecni na polskim rynku? To sprawa kosztów?

- To sprawa mentalności i kompetencji technicznej. Pudła pojazdów łatwiej budować ze stali, to technika spawania aluminium jest trudniejsza. W Krefeld Siemens Mobility prowadzi szkołę spawania aluminium.

To naprawdę wyrafinowana umiejętność. Kurs trwa kilka miesięcy. Co ciekawe: w dużej części odbywa się z wykorzystaniem technologii wirtualnej, w tym okularów VR. Przestawienie się na spawanie aluminium wymaga dużego wysiłku finansowego, ale też wiedzy i doświadczenia.

Nowy przetarg na bardzo duże zamówienie pociągów dla Polregio?

Dlaczego Siemens Mobility dopiero teraz wchodzi z ofertą pociągu pasażerskiego? Rok temu Polregio ogłosiło naprawdę duży przetarg na pojazdy szynowe.

- Pamiętajmy, że środki na zakup pojazdów przez Polregio mają pochodzić przede wszystkim z KPO, którego rozliczenie musi nastąpić do czerwca 2026 r. Istnieje zatem obawa, że pojazdów nie uda się dostarczyć i będzie trzeba rozpisać przetarg na nowo.

Na razie rzeczywiście jesteśmy znani przede wszystkim z lokomotyw Vectron, metra w Warszawie, sprzedaży komponentów i usług serwisowych. Chcielibyśmy jednak wejść na kolejny etap rozwoju i dostarczyć na polski rynek zupełnie nowy produkt.

Jak pan ocenia chłonność rynku? To też pytanie o kondycję finansową potencjalnych nabywców, czyli przede wszystkim przewoźników regionalnych i Polregio. Wynik wyborów otworzył szansę na odblokowanie środków unijnych.

- Nie można powiedzieć, że na skutek wstrzymania środków z Unii Europejskiej zakupy nowego taboru zatrzymały się. Część jest finansowana z środków samorządów wojewódzkich, część - dzięki leasingowi i pożyczkom. Są jeszcze pieniądze z unijnych programów operacyjnych.

Wszystko zależy od sytuacji danego regionu. Niedawno woj. śląskie rozstrzygnęło przetarg na 23 pojazdy plus 8 w opcji. Z kolei przetarg w woj. małopolskim na 53 pojazdy został unieważniony, bo nikt nie złożył oferty... Może wymagania były nieadekwatne?

Poszło o cenę?

- Być może. Generalnie spodziewamy się, że zainteresowanie nowy taborem będzie rosło. Nie tylko dlatego, że starsze jednostki ze względów technicznych trzeba wymienić, ale także dlatego, że coraz więcej ludzi chce w Polsce podróżować koleją, a liczba pasażerów rośnie 15-20 proc. rok do roku.

Drążąc dalej kwestię ceny: czy na rynku kolejowym obowiązuje supermarketowa zasada, że wygrywa ten, kto chce sprzedać taniej?

- Mało kto patrzy na perspektywę kosztów w całym okresie użytkowania pociągu, a to przecież przynajmniej 30 lat. Będziemy do tego przekonywać naszych potencjalnych klientów.

Nie jesteśmy najdrożsi, nie jesteśmy najtańsi, ale na pewno silnie zminimalizowaliśmy OPEX oraz poziom TCO (Total Cost of Ownership, całkowity koszt pozyskania - red.) w okresie eksploatacji pojazdu.

Dużym problemem dla producentów pociągów w Polsce jest inflacja. Kontrakty na dostawę pociągów mają kilkuletni horyzont, a w tym czasie ceny materiałów czy robocizny rosną i to solidnie.

- Sposobem na uniknięcie tych problemów jest wpisanie mechanizmu waloryzacji do kontraktu.