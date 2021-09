Czy polskie porty pochłonie potop?

Opublikowany niedawno raport Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (ICPP) potwierdził wcześniejsze informacje o podnoszeniu się poziomu oceanów. Należy się tego spodziewać także w odniesieniu do Bałtyku. Bitwa o polskie wybrzeże już się zaczęła... Są w niej dobrze umocnione punkty oporu, te bronione słabiej i te, gdzie woda wejdzie bez problemu.

Bezpieczne porty

Zagrożenie powodziowe

Poziom Bałtyku może się zatem podskoczyć w rejonie polskiej linii brzegowej minimalnie o 50-80 cm, a w skrajnie negatywnym scenariuszu - jak wspominaliśmy - o ponad 2 m (w ciągu 80 lat). Przy czym mowa tu o morzu spokojnym... Czynnikiem stwarzającym dodatkowe zagrożenie dla strefy brzegowej są wezbrania sztormowe.Urząd Morski w Gdyni zapewnia, że w jego pracach bierze się pod uwagę zapowiadaną przez ekspertów możliwość podniesienia się poziomu morza. Wynika to m.in. z rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.Zagrożenie uwzględnia się we wszystkich ustawowych działaniach, w szczególności dotyczących utrzymania i budowy infrastruktury dostępowej do portów (falochrony, nabrzeża) oraz ochrony brzegu morskiego.Podniesienie się poziomu morza odnotowują mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego. Za ich tworzenie odpowiedzialne jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej). A projekty map od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przygotowują dyrektorzy urzędów morskich. Opracowane projekty map zatwierdza minister właściwy do spraw gospodarki wodnej. Powstają one w cyklu 6-letnim.Jak się dowiedzieliśmy w Wodach Polskich, ostatnia aktualizacja map zagrożenia powodziowego odbyła się w ubiegłym roku. Teraz w konsultacjach społecznych znajdują się plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Na ich podstawie tworzone są mapy inwestycyjno-ostrzeżeniowe, które obowiązują inwestorów.- Na mapach zagrożenia powodziowego podaje współrzędne zwierciadła wody na 100, 500 i 1000 lat. Do tego dolicza się do 1 m „na efekt cieplarniany”, reguły około 30 cm, na 30-40 lat - informuje nasz rozmówca zajmujący się budownictwem hydrotechnicznym, podkreślając, że robi się to, mimo że na razie nie widać, żeby Bałtyk się podnosił. - Budowle hydrotechniczne stają się coraz bardziej monstrualne, a ich koszty są coraz większe.Trzeba budować wyżej, zwykle ponad 2,5 m ponad średni poziom wody. Takie zabezpieczenie stosuje się w naszych największych portach, które dziś są dobrze zabezpieczone. Porty jachtowe zaś, budowane na poziomie +1 m, +1,2 m, trzeba zabezpieczać szandorami, czyli belkami zaporowymi tamującymi dostęp wody do wybranych obszarów.- Budowle hydrotechniczne oraz infrastruktura dostępowa do portów są projektowane na 50-100 lat i obowiązkiem projektanta jest uwzględnienie ekstremalnych stanów wody oraz najbardziej niekorzystnych kierunków wiatru przy zachowaniu funkcjonalności obiektów hydrotechnicznych - informuje nas Karol Ochendowski, główny specjalista ds. projektów inwestycyjnych, zastępca dyrektora Działu Rozwoju i Inwestycji Portu Gdańsk.W nowo budowanych obiektach ogranicza się możliwość destrukcji instalacji przez wodę poprzez rezygnację z kanałów otwartych i umieszczenie instalacji w kanałach zamkniętych z możliwością rewizji przez studzienki; obiekty są lepiej przygotowane na pracę przy dużych wahaniach wody - poprzez zastosowanie wyższych klas betonu z uwzględnieniem korozji wywołanej działaniem wód morskich.Port Gdańsk w ostatnich latach zakończył przebudowę falochronów brzegowych w Porcie Północnym, podnosząc rzędną do +3,8 m n.p.m., a Urząd Morski prowadzi inwestycję związane z rozbudową falochronów w Porcie Północnym oraz przebudował falochrony Wschodni i Zachodni na wejściu do Portu Wewnętrznego.Port Wewnętrzny pozostaje osłonięty, dlatego warunki falowe mają ograniczony wpływ na pracę portu, a działanie wiatru uwzględnione jest poprzez odpowiednie wyposażenie nabrzeży w urządzenia odbojowe i pachoły cumownicze.Jak nas poinformował Urząd Morski w Gdyni, możliwość podniesienia się poziomu morza uwzględniono też w przypadku budowy kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej.Wydaje się zatem, że jeżeli chodzi o obiekty portowe, można być spokojnym, jeśli nie nastąpi klimatyczny kataklizm. O wiele większe emocje wywołuje sprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów przybrzeżnych. Wymaga to dużych nakładów publicznych.- Brzeg polski nie jest chroniony. Nie mamy odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. Proszę napisać wyraźnie: bardzo chcielibyśmy dostać rządowe pieniądze, żeby zadbać o brzeg, ale ich nie dostajemy, mimo licznych wniosków - mówi Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka, z wykształcenia geograf.Miasto przystępuje właśnie do rozbudowy portu jachtowego. Wykonawcą inwestycji będzie sopocka firma NDI. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe miejsca do cumowania dla jachtów i bezpieczna, nowoczesna infrastruktura będą gotowe we wrześniu 2023 roku.Czytaj więcej: NDI rozbuduje port w Pucku za 32,8 mln zł Burmistrz Pucka podkreśla, że zarządzania brzegiem morskim nie ułatwia to, że ma on wielu gospodarzy, w tym gminę i Skarb Państwa, w imieniu którego danym fragmentem plaży zarządza starostwo powiatowe.- Jeśli jest kilku zarządzających, robi się kłopot, dlatego Senat podjął się przeprowadzenia przez parlament ustawy, która da gminom większy wpływ na zarządzanie tym, co się dzieje np. na plażach. Rozmawialiśmy z Urzędem Morskim o wałach przeciwpowodziowych, ale potrzebne są na nie ogromne pieniądze... Bez środków zewnętrznych nie jesteśmy w stanie sfinansować ich budowy - mówi, dodając, że na podniesienie się poziomu może trzeba się przygotowywać, ale musi być to działanie dobrze skonsultowane, główną rolę powinien odgrywać w nim Urząd Morski, a finansowanie powinien wziąć na siebie rząd.Wobec zmian klimat nie zostaje obojętny także pomorski samorząd.- W strategii rozwoju województwa do roku 2030 (przyjętej w kwietniu 2021 r. - red.) uwzględniono wnioski wynikające z raportu IPCC z 2019 r. odnoszącego się do wzrostu zmian poziomu mórz, przywołanego również we wspomnianym komunikacie PAN - informuje nas Marzena Sobczak, dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.Strategia uznaje zmiany klimatyczne za jedno z największych zagrożeń środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. We wnioskach z analizy sytuacji społeczno-gospodarczej podkreślono wagę podejmowania działań adaptacyjnych do zmian klimatu oraz ograniczenia ich skutków, w tym rezultatów nasilających się ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wskazano także na wagę przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu powodzią, w szczególność w obszarach położonych w dolinie Wisły, na Żuławach, a także w bezpośredniej strefie nadmorskiej.W świeżo przyjętym Regionalnym Programie Strategicznym przewiduje się m.in. rozbudowę bądź modernizację istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej lub budowę nowych obiektów. Są w nim także plany przedsięwzięć dotyczących tworzenia terenów zalewowych oraz polegających na dopuszczeniu do zalania dolin rzecznych na obszarach niezabudowanych.Znaczący wkład w finansowanie działań samorządu wojewódzkiego będą miały środki UE, w ramach programów: Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FRnIKS) czy Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).Podobnie jak burmistrz Pucka, samorząd województwa odwołuje się do państwa. Chodzi o realizację przedsięwzięć zapisanych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym oraz kontynuację realizacji kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015) oraz zabezpieczenie małych portów przed negatywnymi konsekwencjami zmian klimatu.Puenta? Wszystko wskazuje, że bitwa o wybrzeże będzie tematem, z którym władze różnego szczebla będą musiały mierzyć się przez następne dziesięciolecia. Raport PAN mówi o konieczności przygotowania strategii w perspektywie kilkudziesięciu, a nawet stu lat. Jak to zrobić w kraju, który żyje od wyborów do wyborów, odbywających się co cztery lata?Czytaj także: Rosną ambicje polskich portów. Rotterdam ma się bać?