Czystsze powietrze w portach morskich od stycznia 2020 r.

Koszt wysyłki towarów w kontenerze 20-sto stopowym (TEU) z Ameryki Łacińskiej do Europy może wzrosnąć od 1 stycznia o 26 USD z powodu wprowadzenia obowiązku stosowania paliw o niskiej zawartości siarki. To odpowiada podwyżce o 5 centów transportu pudła bananów. Jest zarazem jeszcze zbyt wcześnie aby powiedzieć dokładnie, kto zyska, a kto poniesie koszty zmiany przepisów o używaniu nowego paliwa do napędu statków oceanicznych.

Z początkiem 2020 r. w miejsce powszechnie używanego oleju napędowego z 3,5 proc. zawartością siarki (IFO 380), w żegludze oceanicznej trzeba będzie używać paliwa o niskiej jej zawartości - 0,05 proc. (LSF).

Szacuje się, że ok. 15 proc. statków zostało wyposażonych w skrubery (oczyszczacze paliwa), a nieliczne mają napęd LNG lub hybrydowy. Gros zatem będzie korzystać z paliwa typu LSF.

W listopadzie ceny LSF były o 200 – 250 dolarów (w zależności od portu) wyższe za tonę, niż ceny tradycyjnego oleju napędowego (IFO 380). Pomimo spekulacji ich znacznego wzrostu, prognozy te nie sprawdziły się, co oznacza, że także stawki frachtu nie wzrosną.