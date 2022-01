Dania chce odejść od paliw kopalnych w samolotach

Duński rząd ogłosił, że do 2030 r. wszystkie loty krajowe będą wolne od paliw kopalnych. Pierwszy zielony lot ma wystartować do 2025 r. – informuje stateofgreen.com.

Decyzja duńskiego rządu jest wyrazem dążenia do osiągnięcia krajowych celów klimatycznych. W swoim dorocznym orędziu pierwszego dnia nowego roku premier Mette Frederiksen zapowiedziała, że ​​do 2030 r. Dania zrezygnuje z paliw kopalnych w krajowych podróżach lotniczych. Pierwsze loty krajowe napędzane ekologicznym paliwem wystartują nie później niż w 2025 r.



„Podróżować znaczy żyć, dlatego latamy. Ale jednocześnie psujemy klimat. Chcemy, aby latanie było zielone” – powiedziała premier Frederiksen w Nowy Rok.

Mette Frederiksen dodała, że ​​rozwiązania naukowe nie są jeszcze w pełni gotowe, dlatego osiągnięcie tego celu będzie trudne. Jednak przy pomocy badaczy i firm pracujących nad ekologicznymi rozwiązaniami, Dania jest zdeterminowana, aby dać przykład innym i sprawić, by w pełni zielone loty krajowe były rzeczywistością w ciągu najbliższych ośmiu lat.



Dania dąży do zmniejszenia całkowitej emisji gazów cieplarnianych o 70 procent do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

