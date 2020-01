Dania: Linie lotnicze SAS odwołują loty do Chin

Skandynawskie linie lotnicze SAS poinformowały w czwartek o odwołaniu do 9 lutego bezpośrednich lotów z Kopenhagi do Pekinu oraz do Szanghaju w związku z rozprzestrzenianiem się w Chinach epidemii koronawirusa.

"Bezpieczeństwo naszych pasażerów i pracowników jest dla nas najwyższym priorytetem" - napisano w komunikacie, zaznaczając, że do 29 lutego wstrzymana zostaje możliwość rezerwowania lotów do Pekinu oraz Szanghaju.

Loty do Hongkongu mają odbywać się zgodnie z planem.

Według rozkładu linie SAS obsługują tygodniowo 12 lotów między Kopenhagą a Szanghajem i Pekinem.

