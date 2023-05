Darmowe autostrady w Polsce. Tak to ma wyglądać

Jarosław Kaczyński zapowiedział zniesienie opłat autostradowych dla aut osobowych. Co z prywatnymi operatorami? Skąd środki na taki ruch?





Zapowiedź zniesienia w Polsce opłat autostradowych dla aut osobowych przedstawiona przez Jarosława Kaczyńskiego wywołała pytania o to, z czego będą finansowane "darmowe" autostrady?

Jak tłumaczy minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, środki pochodzić będą m.in. z wprowadzenia eToll, dzięki czemu oszczędza się setki milionów złotych na utrzymaniu systemów IT, które sprzedawały wcześniej zagraniczne firmy.

Co na to prywatni koncesjonariusze, zarządzający autostradami? "Zamiar zniesienia opłat (...) ma na tę chwilę wymiar deklaracji politycznej" - komentuje dla WNP.PL jeden z koncesjonariuszy - Stalexport Autostrada Małopolska.

- Spodziewamy się, że zniesienie opłat za przejazd aut osobowych autostradami spowoduje przeniesienie na nie części ruchu z dróg alternatywnych. A to poprawi poziom bezpieczeństwa na drogach w okolicy autostrad. Będziemy dążyć do demontażu punktów poboru opłat, czyli popularnych, choć nielubianych bramek - powiedział cytowany przez PAP szef resortu Andrzej Adamczyk.

Skąd środki na zniesienie opłat za przejazd autostradą?

- Z czego będą finansowane "darmowe" autostrady? Czy aby nie z naszych podatków? A jeżeli tak, to czy nie będzie tak, że Niemiec albo Włoch jadący przez nasz kraj tranzytem za autostradę nie zapłaci, a nauczycielka, która nawet nie ma auta i owszem? - zadał na Twitterze pytanie Andrzej Domański, główny ekonomista Instytutu Obywatelskiego, think tanku stanowiącego eksperckie zaplecze Platformy Obywatelskiej.

Z odpowiedzią na to pytanie przyszedł Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji. "Darmowe" autostrady finansowane będą m.in. z wprowadzenia eToll, dzięki czemu oszczędza się setki milionów złotych na utrzymaniu systemów IT, które sprzedawały wcześniej zagraniczne firmy.

Jak przypomniał, powołując się na dane NIK, koszty poprzedniego systemu poboru opłat autostradowych (viaToll, od samochodów ciężarowych) wynosiły 400-500 mln zł rocznie, a koszty wprowadzonego niedawno państwowego systemu eToll powinny wynosić 125 mln zł (według założeń z 2021 r.). Zaoszczędzono więc grubo ponad 300 mln zł. Z kolei w 2022 r. przychody ze sprzedaż e-biletów autostradowych dla aut w osobowych wyniosły 157 mln zł, a więc dwa razy mniej.

Najpierw zmiany na odcinkach zarządzanych przez państwo

Jeżeli zapowiedź prezesa PiS wejdzie w życie, pierwsze uwolnione od opłat zostaną odcinki A2 i A4 zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrada (Konin-Stryków 99 km) i A4 (Wrocław-Sośnica 160 km) objęte systemem e-Toll.

System prowadzono w październiku 2021 r. Służy do poboru opłaty za przejazd po płatnych odcinkach dróg w Polsce, zarządzanych przez GDDKiA. Oparty jest o technologię wyznaczania pozycji użytkownika przy zastosowaniu pozycjonowania satelitarnego z wykorzystaniem wirtualnych bramownic. Nad całością czuwa Krajowa Administracja Skarbowa. W przypadku samochodów ciężarowych system obejmuje 3700 km. Natomiast w przypadku aut osobowych i motocykli obowiązuje na płatnych odcinkach autostrad A2 i A4 zarządzanych przez państwowego zarządcę dróg. Kierowcy mogą opłacić przejazd kupując m.in. e-bilet autostradowy, bez rejestracji w systemie i przekazywania danych geolokalizacyjnych.

W ub. roku opłaty z e-Toll zasiliły Krajowy Fundusz Drogowy kwotą 2,11 mld zł, przy czym wydatki GDDKiA na inwestycje były 7 razy w wyższe (około 15 mld zł).

Część mediów zwróciła uwagę, na deklarację ministra infrastruktury sprzed kilkunastu miesięcy. W grudniu 2021 r. mówił, że polskie autostrady nie będą bez końca darmowe, i że na poszczególnych odcinkach sukcesywnie będą wprowadzane opłaty. Trzeba jednak zauważyć, że Andrzej Adamczyk nie wskazał, o jakie samochody chodzi.

Jeszcze w grudniu ub. roku wiceminister infrastruktury Rafał Weber informował w odpowiedzi na interpelację posła Michała Jarosa, że Ministerstwo Infrastruktury planuje w I kwartale 2023 roku rozszerzenie sieci dróg płatnych (będących w zarządzie GDDKiA) dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Do systemu e-Toll miały trafić odcinki dróg klasy A i S, które zostały wybudowane i oddane do ruchu od chwili ostatniego rozszerzenia sieci w 2017 roku (1500 km).

W pomyśle chodziło o zwiększenie wpływów do KFD i realizację obietnicy złożonej w wysłanym do Brukseli Krajowym Polanie Odbudowy. Wszystko wskazuje jednak, że termin rozszerzenia systemu zostanie przesunięty na II kwartał 2024 r. Taka propozycja znalazła się w rewizji KPO, która właśnie przechodzi proces konsultacji.

Rząd chce usiąść do rozmów z prywatnymi koncesjonariuszami

Jarosław Kaczyński zapowiedział także, że Polacy będą mogli za darmo jeździć autostradami objętymi koncesjami i że załatwi się to „w ciągu kolejnego roku”. W Polsce mamy cztery takie odcinki: na A1 Gdańsk-Toruń, na A2: Świecko-Nowy Tomyśl i Nowy Tomyśl-Konin i na A4 Katowice-Kraków.

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w poniedziałek, że rząd chce w sposób spokojny usiąść do stołu z firmami, które zarządzają wyżej wymienionymi odcinkami i zastanowić się, w jaki sposób objąć je rozwiązaniami o charakterze bezpłatności.

- Żeby to odbyło się na zasadach, które też zabezpieczają finanse publiczne i nie stworzą pozycji dominującej dla tych podmiotów - powiedział Müller cytowany przez PAP.

- Zamiar zniesienia opłat za przejazd autostradami, w tym za przejazd odcinkami koncesyjnymi, do których należy autostrada A4 między Katowicami i Krakowem, ma na tę chwilę wymiar deklaracji politycznej. Jako taki nie był przedmiotem rozmów pomiędzy koncesjonariuszem i odpowiednimi instytucjami państwa. Podstawą do zaprezentowania stanowiska wobec inicjatywy zniesienia opłat na A4 Katowice-Kraków byłby dla spółki Stalexport Autostrada Małopolska SA przedstawiony przez Ministerstwo Infrastruktury konkretny projekt takiego rozwiązania, uwzględniający wszystkie aspekty funkcjonowania koncesji do chwili jej wygaśnięcia w 2027 r. - skomentował w poniedziałek dla WNP.PL Rafał Czechowski, rzecznik spółki

Koncesja SAM kończy się w 2027, czyli już za cztery lata. Ale w przypadku pozostały odcinków dopiero za kilkanaście lat. Autostrada Wielkopolska (A2) ma umowę do 2037 r. a Gdańsk Transport Company (A1) do 2039 r.

Ile kosztuje w Polsce utrzymanie 1 km autostrady?

Spróbowaliśmy oszacować, ile kosztuje utrzymanie w Polsce autostrad i zestawić to z wpływami z opłat za nie, by pokazać, ile publicznych pieniędzy będzie musiało pójść na uwolnione od opłat odcinki.

Od podania kwot uchyliły się zarówno GDDKiA, Autostrada Wielkopolska jak i Gdańsk Transport Company. GDDKiA przekazała nam informację, że w ub. roku utrzymanie (w tym zimowe) sieci autostrad i dróg ekspresowych kosztowało około 881 mln zł. Biorą pod uwagę, że jest ich w Polsce około 4900 km (zmienia się to niemal z dnia na dzień), za 1 km wychodzi 180 tys. Czyli w przypadku 259 km (Konin-Stryków i Wrocław-Sośnica) trzeba się liczyć z kosztami (średnimi) około 46 mln zł.

Nieco więcej światła na koszt utrzymania autostrady rzucają rachunki Stalexportu Autostrady, który je ujawnia jako spółka giełdowa. Chociaż w tym przypadku na obraz całości rzutuje to, że firma planując przekazanie drogi państwu w 2027 r. przygotowuje się na wymianę jej nawierzchni. Koszt własny sprzedaży w 2022 roku wyniósł 191,4 mln przy przychodach 413,9 mln. Droga ma 60 km. Koszt na 1 km to około 3 mln zł.

