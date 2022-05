DB Cargo Polska konsekwentnie na torach zrównoważonego rozwoju

Grupa DB Cargo Polska po raz trzeci była obecna na największym wydarzeniu poświęconym odpowiedzialnemu biznesowi i zrównoważonemu rozwojowi - targach CSR, organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Po raz pierwszy firma zdecydowała się zostać Partnerem tego wydarzenia.

Podczas targów zaprezentowany został „Raport zrównoważonego rozwoju Grupy DB Cargo Polska za lata 2019-2020”. Przygotowana publikacja to podsumowanie działalności niefinansowej firmy w obszarze środowiskowym, społecznym oraz w zakresie ładu korporacyjnego. Firma prezentuje w niej realizację założeń zrównoważonego rozwoju we wszystkich spółkach Grupy zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi w zakresie raportowania niefinansowego.

DB Cargo Polska przykłada wielką wagę do zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy świadomi naszego oddziaływania na środowisko – stąd nasza aktywność w tym zakresie oraz obecność na targach CSR. DB Cargo Polska jako pierwsza firma kolejowa rozpoczęła regularny pomiar wpływu i od 2017 roku publikuje analizy w tym zakresie. Tegoroczny raport różni się od poprzednich. Jego zakres zbliża nas do perspektywy obowiązkowej sprawozdawczości niefinansowej w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego – mówi Marek Staszek, prezes zarządu DB Cargo Polska – Cieszę się, że miałem okazję wymienić poglądy na ten temat z uczestnikami targów oraz wziąć udział w panelu dyskusyjnym, w którym poruszone zostały zagadnienia tak ważne dla naszej przyszłości . Serdecznie dziękuję i liczę, że nasz Raport będzie inspiracją do podejmowania dalszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju – dodaje.