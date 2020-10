DB Cargo Polska o kolei i drogach: trzeba wyrównać dysproporcje

Subsydia do transportu towarów przenoszonych z dróg na kolej, transport naczep samochodowych pociągami, wsparcie publiczne przy budowie terminali przeładunkowych to zdaniem Marka Staszka, prezesa DB Cargo Polska, rozwiązania, które pomogłyby w zrównoważeniu transportu kolejowego i drogowego w Polsce. Teraz bowiem przewaga konkurencyjna jest bezwzględnie po stronie tego drugiego.

W jego opinii, deklarując potrzebę stymulowania transportu kolejowego, nie wskazano narzędzi, które miałyby ją generować. Tymczasem praktyka państw Europy Zachodniej pokazuje, że takie narzędzia mogą być skuteczne. W Austrii przewozy ładunków rozproszonych, w pojedynczych wagonach, nie całopociągowych, są subsydiowane przez państwo. Subsydia są tak skonstruowane, że każda jednostka ładunkowa "przerzucona" z drogi na tory dostaje dotację. W ostatecznym rachunku trafia ona do klienta i w ten sposób zachęca do korzystania z transportu kolejowego.



Inne rozwiązanie wspierające przewozy koleją stosuje Szwajcaria przy przejeździe przez Alpy. Wszędzie tam, gdzie dostępne jest połączenie pociągami, na które można załadować naczepy, przejazdy tirów są zabronione.



- To łatwe metody, możliwe do wdrożenia, które mogłyby obowiązującą strategię uzupełnić, jeżeli chcemy myśleć poważnie o wyrównaniu balansu między transportem kolejowym a drogowym - mówi prezes DB Cargo Polska.



Jego zdaniem, potrzebny jest także rozwój transportu intermodalnego, skonteneryzowanego, którego udział w ogólnym transporcie towarów jest kilkukrotnie w Polsce niższy niż w krajach Europy Zachodniej. Do tego potrzebna jest sieć terminali, która umożliwia przeładowanie towarów na kolej. Strategia wskazuje na finansowanie tego typu inwestycji ze źródeł prywatnych, ale o wiele lepsza byłaby budowa terminali przy wsparciu środków publicznych. Gwarantowałoby to dostęp do nich różnym przewoźnikom. W przypadku inwestycji prywatnych nie jest to oczywiste.



Rozmowa odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach