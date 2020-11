DB Cargo Polska w pandemii utrzymał zatrudnienie

- Mimo braku maszynistów wprowadza się regulacje, które znacząco ograniczają dostęp do tego zawodu - przy i tak słabo rozbudowanym systemie szkolnictwa zawodowego w Polsce. Dziś szkolenie maszynisty jest tak samo skomplikowane, jak kształcenie pilota samolotu odrzutowego - ocenia Tamara Staniowska, członek zarządu DB Cargo Polska.

W trakcie tego okresu pracownik nie może wykonywać innych czynności, a przedsiębiorca kolejowy ponosi koszty jego szkolenia i nie może liczyć na jego efektywną pracę w czasie trwania procesu szkoleniowego. Tematyka ta została bardzo szczegółowo opisana w wydanym z końcem minionego roku przez stowarzyszenia branżowe raporcie „Efektywny i innowacyjny system szkolenia maszynistów i rozwoju zawodowego”.Czytaj także: DB Cargo Polska o kolei i drogach: trzeba wyrównać dysproporcje - Mając na względzie zmiany demograficzne, jakie zachodzą w obszarze stanowisk kolejowych, już od dłuższego czasu podejmujemy działania, które mają na celu zapewnić ciągłość w pozyskiwaniu pracowników.Opracowaliśmy program ścieżek kariery dla stanowisk kolejowych. Dodatkowo znajdujemy alternatywne ścieżki rozwoju dla tych, którzy utracą wymagane uprawnienia lub nie spełniają wymogów zdrowotnych na zajmowanym stanowisku. Przygotowany został również katalog kompetencji i wymagań dla stanowisk kolejowych. Daje to pracownikowi jasny przekaz, co powinien zrobić, jakie kompetencje i umiejętności nabyć, by osiągnąć kolejne szczeble w rozwoju zawodowym.Naszym atutem jest przynależność do grupy DB Cargo, co dla pracowników oznacza możliwość międzynarodowego rozwoju. Dziś w ramach naszej organizacji mamy grupę maszynistów międzynarodowych, którzy realizują transporty transgraniczne bez konieczności postoju na granicy wynikającego z wymogu podmiany załogi.W tym roku poszliśmy jeszcze dalej, tworząc możliwości międzynarodowego rozwoju zarówno naszym pracownikom, jak i potencjalnym kandydatom. W praktyce polegają one na tym, że oferujemy zainteresowanym pracownikom lub kandydatom także pracę w DB Cargo w Niemczech. Co więcej, wspieramy naukę języka niemieckiego, organizując i opłacając kurs oraz szkolenie techniczne w Niemczech.To nasz pomysł na wykorzystanie przynależności do europejskiej sieci kolejowej, o którym można było dowiedzieć się za pośrednictwem naszych profili w social mediach we wrześniu i październiku. W ramach kampanii rekrutacyjnej, którą wówczas prowadziliśmy, zorganizowaliśmy także serię wirtualnych spotkań informacyjnych z kandydatami. To było dla nas nowe i bardzo cenne doświadczenie, szczególnie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, kiedy spotkania twarzą w twarz są niemożliwe.Czytaj także: Gdyby pociągi były dłuższe... Tory są barierą dla polskich portów - Pracownicy zagraniczni stanowią niewielki odsetek naszej załogi. To głównie osoby pochodzące z Ukrainy. W firmie zajmują przede wszystkim stanowiska produkcyjne, gdzie mamy największe braki kadrowe.W obszarze przewozów kolejowych zatrudnienie obcokrajowca jest już bardziej skomplikowane. Wynika to z regulacji prawnych oraz konieczności pokonania choćby bariery językowej. Nie oznacza to, że nie dajemy takich możliwości, o czym wspominałam w odpowiedzi na poprzednie pytanie.