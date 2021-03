DB Cargo potraja możliwości polskiego zakładu. Pomogły rozwiązania przemysłu 4.0

W rybnickim zakładzie produkcji i utrzymania taboru kolejowego DB Cargo Polska powstała linia potokowa do regeneracji zestawów kołowych. Dzięki temu potroją się jego możliwości - do 10 tys. zregenerowanych zestawów rocznie. Warta około 7 mln euro inwestycja oznacza także więcej rozwiązań przemysłu 4.0 w zakładzie.

Możliwości zakładu w Rybniku po rozbudowie to 10 tys. zregenerowanych zestawów kołowych rocznie. Trzy razy tyle, co dotychczas.- Potrzebujemy takiej wydajności w naszej grupie - zaznaczyła Sigrid Nikutta, prezeska zarządu DB Cargo, członkini zarządu ds. przewozów towarowych Deutsche Bahn. - Inwestycja o wartości około 7 mln euro podkreśla strategiczne znaczenie DB Cargo Polska.Jak zauważyła szefowa DB Cargo, która 10 lat temu pracowała w zarządzie DB Cargo Polska, odpowiadając za sprawy produkcji, cała grupa stoi przed historyczną szansą.- Polityka Zielonego Ładu wskazała na kolej jako środek transportu, który pozwoli osiągnąć ambitne cele klimatyczne. Europa określiła, gdzie leży przyszłość bezpiecznego, zielonego transportu. Stąd 2021 ogłoszono Europejskim Rokiem Kolei - powiedziała. - Grupa DB Cargo chce wykorzystać tę szansę. Jesteśmy największym kolejowym towarowym przewoźnikiem w Europie. 60 proc. naszych pociągów przekracza co najmniej jedną granicę państwową. W ub. roku w środku kryzysu opracowaliśmy nową strategię dla DB Cargo. Aby się liczyć, będziemy stawiać na ciągły rozwój.Wpisuje się w to poniedziałkowe wydarzenie w Rybniku.- DB Cargo Polska to niezwykle ważny członek naszej grupy. Pracując w zarządzie tej spółki, przekonałam się, jak duży jest jej potencjał. Daje on DB Cargo Polska coraz lepszą pozycję, nie tylko na polskim rynku, ale także w naszej europejskiej sieci. Zatrudniając prawie 3 tys. pracowników, spółka realizuje średnio pracę przewozową 3,6 mld tkm i przewozi 40 mln ton towarów rocznie z przy użyciu 220 lokomotyw i prawie 3 tys. wagonów - precyzowała Sigrid Nikutta.DB Cargo Polska jest ważnym ogniwem na Nowym Jedwabnym Szlaku. W roku 2020 przejechało nim 870 pociągów DB Cargo. W tym roku ma być ich tysiąc.Czytaj także: Mamy polski atut na Nowym Jedwabnym Szlaku Główna linia realizuje poziomy napraw P4 i P5 wg polskich standardów DSU lub IS1 i IS2 wg systemu utrzymania VPI. Druga linia realizuje naprawy maźnic (IS LU). Trzecia nitka to naprawy IS0 i oględziny EVIC. Całość połączona jest torami technologicznym z obrotnikami, pozwalającym autonomicznym wózkom akumulatorowym na przetaczanie zestawów pomiędzy stanowiskami roboczymi.Proces regeneracji zestawów kołowych w całości wspierany jest rozwiązaniami z dziedziny IT. Odpowiednio zaprojektowany system dokonuje weryfikacji historii zestawu kołowego przed i podczas naprawy. Dodatkowo monitoruje i wspomaga operatora podczas przeprowadzania czynności naprawczych i wprowadzania danych do elektronicznej karty pomiarowej zestawu kołowego. Wszystkie operacje są odwzorowane w systemie, co pozwala na dalszą optymalizację prac oraz śledzenie historii zestawu.- Linia potokowa do regeneracji zestawów kołowych to kolejny, zaraz po budowie innowacyjnego wagonu m2, krok poszerzający nasze portfolio produktowe w obszarze produkcji i utrzymania taboru kolejowego - skomentował Michał Batko, dyrektor Zarządzania, Produkcji i Utrzymania Taboru Kolejowego DB Cargo Polska.Czytaj także: Dwa trendy, które zmieniają kolej i dają jej szanse konkurowania