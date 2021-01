DCT Gdańsk planuje nowe inwestycje na blisko 6,5-hektarowej działce

Terminal kontenerowy DCT Gdańsk na blisko 6,5-hektarowej działce zbuduje place, parking i budynek biurowy. 30-letnią umowę na wynajem tego gruntu firma podpisała z Portem Gdańsk.

To kolejna działka inwestycyjna, jaką od Portu Gdańsk wynajął terminal DCT - w sumie jest to ok. 95 ha.

Na terenie Portu Gdańsk wciąż dostępne są tereny pod inwestycje o łącznej powierzchni ponad 70 ha. W tym bardzo atrakcyjny teren z bezpośrednim dostępem do już istniejącego pirsu głębokowodnego - poinformowała w piątek rzeczniczka Portu Gdańsk Anna Drozd.

Umowę między DCT a Portem Gdańsk podpisano w połowie grudnia ub. roku.

DCT Gdańsk to dynamicznie rozwijający się port kontenerowy w Europie, należący do 15 największych europejskich portów tego typu. Jest jedynym terminalem głębinowym w regionie Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio zawijają statki z Dalekiego Wschodu.

"Cztery lata temu oddaliśmy do użytku drugie głębokowodne nabrzeże T2, o długości 650 m. Zostało wyposażone w 8 nowoczesnych, największych na Bałtyku, suwnic nabrzeżowych STS, umożliwiających obsługę statków o pojemności ponad 24 tys. TEU. Nasz potencjał przeładunkowy podwoił się z 1,5 do 3 mln TEU (kontenerów dwudziestostopowych - PAP) rocznie, co potwierdziło naszą pozycję największego terminalu kontenerowego na Morzu Bałtyckim" - powiedział w komunikacie prasowym zastępca dyrektora generalnego DCT Gdańsk S.A. Laurent Spiessens.

Wyjaśnił, że inwestycja na blisko 6,5-hektarowej działce umożliwi DCT Gdańsk "odsunięcie od nabrzeży procesów, które nie muszą być wykonywane tak blisko burty". "Ale też pozwoli nam poszerzyć portfel usług. Dzięki temu nie tylko zwiększymy naszą przepustowość, ale również zwiększymy naszą atrakcyjność dla klientów" - dodał.



"Jesteśmy gospodarzem niemal 700 hektarowego obszaru. To, co wyróżnia nas nie tylko w Polsce, ale również w skali europejskiej, to bardzo dobre skomunikowanie drogowe i kolejowe oraz wciąż jeszcze dostępne tereny inwestycyjne, położone w sąsiedztwie głębokowodnej infrastruktury. Kolejna umowa z DCT Gdańsk jak i inne zawarte w 2020 roku, są potwierdzeniem tego, że potencjał naszego portu nie jest jeszcze w pełni wykorzystany, a wyniki przeładunkowe na poziomie około 50 mln ton rocznie to tylko etap pośredni w tym, co Gdańsk będzie znaczyć dla polskiej gospodarki oraz rynków sąsiednich z tej części Europy" - podkreślił w komunikacie prasowym menedżer ds. rozwoju biznesu w Porcie Gdańsk Bartosz Bloch.

Terminal kontenerowy DCT Gdańsk został uruchomiony w 2007 r. Jego roczna zdolność przeładunkowa wynosiła wówczas 500 tys. TEU.

W marcu 2019 r. 100 proc. udziałów w Deepwater Container Terminal Gdańsk (DCT Gdańsk) nabyło konsorcjum Polskiego Funduszu Rozwoju, globalnej singapurskiej grupy portowej PSA i zarządzającej funduszami IFM Investors. Wartość transakcji wyniosła ponad 5 mld zł. Sprzedającym udziały w DCT Gdańsk był fundusz Global Infrastructure Fund II zarządzany przez Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA), a także fundusze MTAA Super, AustralianSuper i Statewide Super.

Państwowa Grupa PFR skupia instytucje finansowe oferując instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych.

PSA jest globalną grupą portową, posiadającą ponad 50 przybrzeżnych, kolejowych i śródlądowych terminali w 17 krajach, w tym m.in. w Singapurze i Antwerpii.

IFM Investors to założona ponad 20 lat temu globalna firma zarządzająca funduszami instytucjonalnymi o wartości 82 miliardów dol. (na dzień 31 grudnia 2018 r.). Jest własnością 27 australijskich funduszy emerytalnych, a jego inwestycje są ściśle powiązane z interesami inwestorów.