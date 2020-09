Decydująca perspektywa UE. Jakie pieniądze na tory i drogi?

Ważna jest stabilność, jeśli chodzi o zlecenia i ogłaszanie przetargów – bardzo istotna dla potencjału wykonawczego, dla producentów materiałów, wyrobów i urządzeń – podkreśla Krzysztof Niemiec, wiceprezes zarządu Track Tec, w rozmowie z Rafałem Kergerem.

Jeżeli chodzi o potrzeby gospodarki, to istotną kwestią jest, by transportowy krwioobieg był zapewniony. Zarówno przez kolej, jak i przez drogi. Natomiast podstawową kwestią jest, by uwolnić drogi spod presji ciężkiego transportu. Po to, by nie doświadczać przyspieszonych remontów, które obciążają budżet, a z drugiej strony kosztują społeczeństwo – ludzi, którzy stać będzie w korkach.Na drogach mamy prawie 2 miliardy ton towarów w stosunku do 233 milionów na kolei. W ostatnich 10 latach to na drogach przybyło około 600 milionów ton towarów, a na kolei ich nie przybyło. Sama Dyrekcja Generalna wskazuje, że następuje niepokojący przyrost samochodów ciężarowych z naczepami. A to one przyczyniają się do największego niszczenia dróg. W związku z tym musi nastąpić przesuwanie towarów ciężkich na kolej.Niezależnie od tego, jak ocenialibyśmy Zielony Ład, to pieniądze przeznaczane przez Unię na realizację tych celów będą tak duże, że te wymogi trzeba będzie spełniać. Transport odpowiada za emisję 1/4 gazów cieplarnianych. 72 proc. tej emisji to transport samochodowy. Kolej odpowiada tylko za 0,5 proc. W związku z tym Unia w sposób oczywisty podkreśla, że musi nastąpić przesuwanie towarów z przewozów drogowych na kolej i żeglugę śródlądową.Kolejna sprawa to zmniejszenie liczby wypadków. W Unii na milion mieszkańców przypada 49 ofiar śmiertelnych. Cel w roku 2030 zakłada zmniejszenie tego wskaźnika o połowę. My mamy 76, więc powinniśmy zredukować ten wskaźnik trzykrotnie. Musimy też zwiększyć w przewozach aglomeracyjnych udział kolei kosztem samochodów osobowych.Ostatnia rzecz to ocena, czy osiągnęliśmy już spójność z czołowymi krajami Europy. Statystycznie Polak podróżuje 8 razy rocznie. Szwajcar – 60. Przyzwoity wynik europejski to 25 podróży. W naszej strategii zrównoważonego transportu mamy w planach 466 milionów pasażerów w roku 2030, co da nam 12 podróży na mieszkańca, mniej niż dzisiaj podróżują np. Słowacy czy Czesi. Gdzie nam do Niemców czy Szwajcarów… Musi nastąpić radykalny wzrost przewozów pasażerskich. Trzecia perspektywa musi stać się „perspektywą kolei”.- Myślę, że sieć kolejowa nie musi być większa. Może mieć te 19-20 tys. km. Powinna być jednak sprawna, o dobrych parametrach. To oczywiście i kwestia organizacji przewozów. Dlatego tak ważne jest wyciągnięcie wniosków z doświadczeń pierwszej i drugiej perspektywy. Dlatego, że te doświadczenia nie zawsze były najlepsze. Bardzo ważną kwestią jest stabilność, jeśli chodzi o zlecenia i ogłaszanie przetargów – niezwykle istotna dla potencjału wykonawczego, dla producentów materiałów, wyrobów i urządzeń. Mieliśmy do czynienia z niekorzystnymi skokami zapotrzebowania na te produkty.Próbując zbilansować środki na infrastrukturę: to musi być to kwota nieco poniżej 15 miliardów zł rocznie. Najlepszy wynik dotychczasowy to 10 miliardów. Te pieniądze wydawać trzeba w zaplanowanej wielkości, bez przesuwania. A potencjał wykonawczy i produkcyjny musi uwzględniać małe wahania. Należy go zbilansować na poziomie nawet 16-17 miliardów zł rocznie.