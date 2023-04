Dekarbonizacja lotnictwa w Europie będzie kosztować ponad 800 mld euro

Europejski przemysł lotniczy szacuje, że osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku będzie go kosztować nawet ponad 800 mld euro.

Branża lotnicza chce się zdekarbonizować poprzez wykorzystanie najnowszych technologii, w tym paliw alternatywnych, technologii carbon offset (odzyskiwania dwutlenku węgla z atmosfery i zamykanie węgla z powrotem pod ziemią), a także zakup bardziej efektywnych energetycznie samolotów i silników. Rozwiązaniem ma być też inne zarządzanie ruchem lotniczym.

Osiągnięcie zeroemisyjności do 2050 roku będzie wymagać znaczących nakładów finansowych, znacznie większych niż dotychczas, które są szacowane na 820 miliardów dolarów w okresie od 2018 do 2050 roku.

Najwięcej pochłonie finansowanie czystych paliw – 441 miliardów euro, które nie powstają na bazie paliw kopalnych, ale na przykład tłuszczu zwierzęcego, oleju do gotowania albo odpadów z gospodarstw domowych.

Zrównoważone paliwa lotnicze mogą zredukować emisje z lotów nawet o 70 proc., ale są znacznie droższe niż tradycyjne paliwo lotnicze i na razie można je produkować w ograniczonej ilości.

Według raportu grupy badaczy SEO Amsterdam Economics and the Royal Netherlands Aerospace Centre linie lotnicze i lotniska nie będą samodzielnie w stanie sfinansować takich wydatków, ze względu chociażby na kryzys pandemiczny. Stąd przemysł apeluje do europejskich polityków, a także prywatnego biznesu o wsparcie.

Jak na razie samoloty nie mają alternatywy cenowej wobec paliw opartych o kopaliny.

