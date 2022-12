Dekarbonizacja polskich portów lotniczych wchodzi na wyższy pułap

Komitet Sterujący w Ministerstwie Infrastruktury podsumował realizację projektu „Modernizacja polskiej sieci portów lotniczych w zakresie redukcji emisji CO2". Lotniska muszą zacząć liczyć produkowane przez siebie zanieczyszczenia, by uniknąć dodatkowych opłat.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, za pośrednictwem Instrumentu Wsparcia Technicznego oraz we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Wspierania Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej.

- Konieczności podejmowania działań ograniczających emisję gazów cieplarnianych w transporcie lotniczym nie podlega żadnej dyskusji. Istotną rolę w tym przedsięwzięciu będą miały porty lotnicze, które już dziś podejmują pierwsze inicjatywy w tym zakresie. Projekt „Modernizacja polskiej sieci portów lotniczych w zakresie redukcji emisji CO2" ma wesprzeć je w tym procesie – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Pora się policzyć. W przypadku CO2 trzeba robić to z głową

Celem realizowanych działań było zaangażowanie polskich lotnisk, znajdujących się w sieci TEN-T, w działania sprzyjające transformacji energetycznej sektora lotniczego i mapowania poziomu emisji gazów cieplarnianych, w tym przygotowanie polskich lotnisk do przystąpienia do międzynarodowego programu Airport Carbon Accreditation (ACA).

Ponadto projekt stanowił wsparcie dla Ministerstwa Infrastruktury w projektowaniu, przygotowaniu i wdrożeniu reform sprzyjających ochronie klimatu, z uwzględnieniem unijnych i krajowych środków przeznaczonych na transformację energetyczną tego sektora.

Samoświadomość o emisyjności ułatwi zdobywanie funduszy

W ramach projektu przedstawiciele lotnisk uczestniczyli w warsztatach, w trakcie których zapoznali się z informacjami na temat programu ACA oraz z zasadami liczenia śladu węglowego. Odbyło się również spotkanie z przedstawicielami portów lotniczych z Belgii, Finlandii i Węgier, które od lat są zaangażowane w ten program. Dzięki temu porty lotnicze są przygotowane do opracowania raportów z wyliczeniami śladu węglowego i przystąpienia do programu ACA, a niektóre z nich na przyszły rok zaplanowały przygotowanie wniosku akredytacyjnego do programu.

Wykonawca projektu – firma Ernst & Young, przygotował również raport zawierający rekomendacje w sprawie dostosowania portów lotniczych do obowiązujących oraz planowanych polskich i unijnych regulacji, jak i działań administracyjnych sprzyjających szerszemu wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawie efektywności energetycznej w portach lotniczych, zgodnych z przepisami unijnymi oraz na bazie najlepszych doświadczeń w Europie.

Projekt „Modernizacja polskiej sieci portów lotniczych w zakresie redukcji emisji CO2" zrealizowany został przez międzynarodową firmę doradczą Ernst & Young, przy wsparciu dwóch polskich podmiotów: Arcadis z Warszawy oraz Pracowni Innowacji Naturalnych z Lublina.

Prezes DPD o tym dlaczego to najgorszy okres świąteczny od lat

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl