Delegowanie kierowców. Sejmowa komisja chce poszerzyć nadzór

Poszerzenie nadzoru w ramach delegowania o kierowców z państw trzecich, m.in. z Białorusi czy Rosji, zaproponowali w środę posłowe sejmowej Komisji Infrastruktury, rekomendując odpowiednią zmianę w projekcie ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.

Sejmowa Komisja Infrastruktury rozpatrywała w środę rządowy projektu ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.

Projekt ma na celu ochronę polskiego rynku przewozów drogowych przed nieuczciwą konkurencją przewoźników z innych państw członkowskich oraz spoza Unii Europejskiej.

Stosowną rekomendację przedstawił na posiedzeniu komisji poseł Jerzy Polaczek (PiS).

"Proponujemy, aby tą poprawką poszerzyć nadzór w ramach delegowania kierowców w transporcie drogowym w odniesieniu do przewozów dwustronnych wykonywanych przez przewoźników z państw trzecich, między innymi z Białorusi i z Rosji" - powiedział.

Dodał, że w opinii składających poprawkę te rozwiązania przyczynią się przede wszystkim do podwyższenia poziomu uczciwej konkurencji na polskim rynku przewozów drogowych.

Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister infrastruktury Rafał Weber wyjaśnił, że Polska nie dokonała wymiany zezwoleń ani z Rosją, ani z Białorusią, więc firm transportowych z tamtych państw przyjeżdżających przez Polskę praktycznie nie ma.

"Posługiwanie się tymi przykładami w tej chwili jest nie do końca odpowiednie, bo po prostu firmy transportowe z tych państw usług w Polsce nie świadczą, ale oczywiście, jeżeli sytuacja się unormalizuje, jeżeli sytuacja na Ukrainie się uspokoi, jeżeli sankcje europejskie zostaną zdjęte, to oczywiście te przepisy będą miały zastosowanie również do kierowców, którzy świadczą usługi na rzecz firm z tych państw wschodnich" - dodał.

Projekt ma na celu ochronę polskiego rynku przewozów drogowych przed nieuczciwą konkurencją przewoźników z innych państw członkowskich oraz spoza Unii Europejskiej. Nowe zapisy mają też poprawić sytuację polskich przewoźników delegujących swoich kierowców za granicę.

Przepisy dotyczą przewoźników drogowych, którzy mają siedzibę w innym państwie członkowskim lub państwie trzecim, spoza Unii Europejskiej, i kierują tymczasowo kierowcę, czyli pracownika do pracy na terytorium Rzeczypospolitej w związku z realizacją usługi transportu drogowego.

Podstawowym obowiązkiem przewoźnika drogowego, który deleguje swojego kierowcę na terytorium Polski, będzie - w przypadku przewoźnika z innego państwa członkowskiego - zgłoszenie kierowcy najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania przy użyciu specjalnego serwisu internetowego, interfejsu publicznego połączonego z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym, zapewnienie, aby kierowca dysponował określonymi dokumentami w postaci papierowej lub elektronicznej. Pozwoli to na sprawdzenie przestrzegania wymogów w trakcie kontroli drogowej.

W przypadku przewoźnika z państwa trzeciego, czyli spoza UE, będzie wymagane zgłoszenie kierowcy bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Pracy i wyposażenie go w papierowe potwierdzenie delegowania, które ma być okazywane podczas kontroli drogowej.

System kontroli delegowania kierowców na terytorium Polski będzie obejmował kontrolę drogową wykonywaną przez Inspekcję Transportu Drogowego, a także kontrolę prawidłowości delegowania oraz warunków zatrudnienia kierowców delegowanych na terytorium Polski - te czynności kontrolne będą wykonywane przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

Według Ministerstwa Infrastruktury, które przygotowało projekt, zaproponowane zmiany są istotne dla obniżenia kosztów pracy, kosztów zatrudniania czy kosztów funkcjonowania polskich firm przewozowych, które świadczą swoje usługi za granicą w ramach Unii Europejskiej.

Reguluje on kwestie dotyczące wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Według resortu infrastruktury, rozwiązania te są oczekiwane przez polską branżę transportu drogowego, ponieważ dotyczą uproszczenia systemu naliczania podstawy wymiaru składek ZUS oraz podatku PIT dla zatrudnianych kierowców.

Propozycje zmian mają też uprościć obsługę administracyjną w zakresie rozliczania kierowców w przedsiębiorstwach transportowych, a w konsekwencji zmniejszenia kosztów z nią związanych, co ma, według resortu, istotne znaczenie w przypadku kierowców delegowanych.

Do projektu ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym resort infrastruktury zgłosił wcześniej autopoprawkę, która została przyjęta przez rząd. Przewiduje ona zmiany będące realizacją kolejnych postulatów środowiska przewoźników drogowych. Propozycja ta dotyczy wykorzystania systemu SENT przy kontroli przewozów wykonywanych przez przewoźników zagranicznych na podstawie zezwolenia wydawanego przez ministra właściwego ds. transportu, albo na podstawie wielokrotnego zagranicznego zezwolenia wydawanego przez Międzynarodowe Forum Transportowe.

Zagraniczny przewoźnik będzie musiał dokonać zgłoszenia do rejestru SENT przed przekroczeniem granicy Polski. Ponadto, przewoźnik zagraniczny będzie musiał uzyskać numer referencyjny, czyli identyfikator nadawany każdemu zgłoszeniu przewozu. Zgłoszenie takie będzie zawierało między innymi informacje o państwie załadunku i państwie rozładunku towaru.

Obowiązkowi zgłoszenia będzie podlegał także przewóz wykonywany przez przewoźników zagranicznych, który jest zwolniony, na mocy wiążących Polskę umów międzynarodowych o transporcie drogowym, z obowiązków posiadania zezwoleń. W przypadku braku zgłoszenia przewozu przejazd uznaje się za wykonywany bez zezwolenia. Za brak dopełnienia obowiązku zgłoszenia przewozu oraz wymogów z tym związanych przewiduje się kary pieniężne - 1,5 tys. zł w przypadku kierowcy oraz 10 i 12 tys. w przypadku przedsiębiorcy.

