Dematic finalizuje instalację dwóch unikalnych systemów robotów

Firma Dematic, zajmująca się projektowaniem, budową i obsługą inteligentnych zautomatyzowanych rozwiązań, zakończyła instalację systemów magazynowania AutoStore™ w dwóch lokalizacjach Weiss Technik, a fazy rozruchu zostały niedawno zakończone.

System w niemieckiej siedzibie lidera rynku urządzeń do symulacji warunków środowiskowych w Lindenstruth w Hesji zakończył rozruch w pierwszym kwartale tego roku.

Energooszczędne systemy są sterowane i obsługiwane za pomocą oprogramowania do zarządzania magazynem SAP WM Go, które Dematic zintegrował z istniejącymi systemami ERP.

Weiss Technik jest członkiem Grupy Schunk, która jest wiodącym dostawcą produktów wykonanych z zaawansowanych technologicznie materiałów, takich jak węgiel, ceramika techniczna i spiekany metal, a także maszyn i systemów, w tym symulacji środowiskowej i klimatyzacji do spawania ultradźwiękowego i maszyn optycznych.

W zakładzie w Lindenstruth dziewięć robotów transportuje, a także przechowuje i pobiera około 13 400 pojemników. Pojemniki można również podzielić na komory, aby pomieścić dodatkowe produkty. Roboty poruszają się na górze konstrukcji siatki, uzyskując w razie potrzeby dostęp do pojemników z żądanymi towarami. Następnie transportują pojemniki do stanowisk kompletacji.

Kompaktowe systemy AutoStore™ do kompletacji ładunków jednostkowych mają dużą gęstość magazynowania i automatyzują zarówno zaopatrzenie produkcji, jak i wysyłkę części zamiennych w Weiss Technik.

W drugiej lokalizacji w Balingen w Badenii-Wirtembergii Dematic zainstalował system

AutoStore™ z około 6300 pojemnikami i dziewięcioma robotami. Przenośnik rolkowy łączy stanowiska kompletacji z odpowiednimi obszarami produkcyjnymi, aby wyeliminować

niepotrzebne chodzenie i dodatkowe czynności wykonywane przez pracowników.

Ponadto nie ma potrzeby uzupełniania towarów, co skutkuje dodatkową oszczędnością czasu.

- W rezultacie systemy powinny prowadzić do znacznie wyższej wydajności kompletacji przy niższym poziomie błędów - zaznacza Niko Hoffmann, inżynier projektu w Weiss Technik.

Wiele wież stabilizujących zapewnia płynną pracę w jednej z najwyższych stref sejsmicznych

Współpraca z Dematic ma się rozwijać i zostać zacieśniona

w Niemczech. Wieże zostały zainstalowane wraz z systemem AutoStore™ i przymocowanądo nich siatką. Dematic podjął się roli generalnego wykonawcy. Według Hoffmanna, krytycznym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o współpracy z Dematic był fakt, że rozwiązanie jest skalowalne i może być rozbudowywane bez większych ograniczeń, nawet podczas pracy. Dodatkowe lokalizacje pojemników można łatwo wdrożyć za pomocą rozszerzeń siatki, a więcej robotów można również szybko zintegrować.

- Nasza decyzja o wyborze Dematic była oparta na długoterminowej perspektywie. Dzięki

globalnej sieci specjalistów inżynierów i wieloletniemu doświadczeniu w zakresie rozwiązań magazynowych, ważne było, aby wybrać niezawodnego partnera o najwyższych

standardach jakości i wiedzy specjalistycznej - wyjaśnia Hoffmann.



Według Hoffmanna, współpraca z Dematic ma zostać zacieśniona. Podpisano już umowę

ramową z Grupą Schunk, spółką holdingową Weiss Technik, na dodatkowe rozwiązania

wykorzystujące systemy AutoStore™.

Dematic projektuje, buduje i wspiera inteligentne, zautomatyzowane rozwiązania, które

umożliwiają i podtrzymują przyszłość handlu dla swoich klientów z branży produkcyjnej,

magazynowej i dystrybucyjnej. Dzięki ośrodkom badawczo-rozwojowym, zakładom

produkcyjnym i centrom serwisowym zlokalizowanym w ponad 35 krajach, globalna sieć

Dematic zatrudniająca ponad 11 000 pracowników przyczyniła się do powstania

instalacji u klientów na całym świecie, należących do wiodących światowych marek. Dematic

z siedzibą w Atlancie należy do grupy KION, jednego z wiodących na świecie dostawców

wózków przemysłowych i rozwiązań dla łańcucha dostaw.