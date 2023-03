Deutsche Bahn na plusie, ale pociągi najmniej punktualne w historii

Grupa Deutsche Bahn zamknęła rok obrotowy 2022 wyraźnym zyskiem operacyjnym. Zysk odnotowały wchodzące w skład grupy DB Schenker i DB Arriva , natomiast DB Cargo poniósł stratę.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Zysk operacyjny Grupy DB (skorygowany EBIT) poprawił się w porównaniu z 2021 r. o około 2,8 mld euro do prawie 1,3 mld euro. W 2022 r. przychody (skorygowane) wzrosły o 19,1 proc. do około 56,3 mld euro - najwyższego w jej historii. Wcześniej, zarówno w 2020 jak i 2021 roku, z powodu pandemii Grupa DB poniosła straty sięgające miliardów euro.

W Grupa DB w 2022 r. oparła swój wynik na dużym popycie w transporcie pasażerskim i działalności spółki zależnej DB Schenker. Zysk operacyjny spółki był o prawie 50 proc. wyższy niż w 2021 r. i osiągnął 1,8 mld euro, co stanowi najwyższy wynik w jej historii.

Z pociągów Grupy DB skorzystało około dwóch miliardów pasażerów

- Przyjazne dla klimatu środki transportu przeżywają boom. Popyt jest wysoki i nadal silnie rośnie. W 2023 r. możemy ustanowić nowy rekord, znacznie przekraczając 150 mln podróżnych w naszych pociągach dalekobieżnych. To dodaje nam energii do jak najszybszego wprowadzenia ulepszeń, aby zapewnić Niemcom bardziej wydajny i punktualny system kolejowy, na jaki zasługują - powiedział Richard Lutz, prezes zarządu Deutsche Bahn AG w Berlinie, dodając, że kluczem do osiągnięcia tego celu jest zwiększenie przepustowości na silnie już obciążonej sieci kolejowej w Niemczech.

Jak podaje komunikat prasowy spółki, w sumie w 2022 roku z pociągów Grupy DB skorzystało około dwóch miliardów pasażerów, o dobre 40 proc. więcej niż w 2021 roku. DB Fernverkehr (połączenia dalekobieżne) odnotował około 61 proc. więcej pasażerów i zwiększył swoje przychody rok do roku o ponad 2 mld euro do około 4,8 mld euro. DB Regional osiągnął wzrost przychodów o prawie 1 mld euro. Wolumen sprzedaży w kolejowym transporcie pasażerskim znacznie wzrósł w 2022 r. rok do roku, o około 63 proc. do około 82,6 mld pasażerokilometrów. Było to częściowo zasługą wprowadzenia biletu 9-Euro-Ticket, którego latem ubiegłego roku w całym niemieckim sektorze transportowym sprzedano łącznie 52 mln sztuk.

Sporym problemem dla DB jest stan niemieckiej sieci kolejowej

Chociaż spółka DB Cargo była w stanie poprawić swoje przychody, to jednak ponownie odnotowała stratę. Jednostka biznesowa kolejowego transportu towarowego szczególnie ucierpiała na tle trudnych warunków operacyjnych i wzrostu kosztów. Zysk operacyjny wygenerowała za to europejska spółka zależna DB Arriva zajmująca się transportem lokalnym.

Sporym problemem dla DB jest stan niemieckiej sieci kolejowej, która, jak czytamy w komunikacie, jest za stara, za awaryjna i ma za małą pojemność. Ponieważ w okresie sprawozdawczym przeprowadzono w Niemczech rekordową liczbę działań modernizacyjnych i budowlanych, pociągi DB były w 2022 r. mniej punktualne niż kiedykolwiek wcześniej, przy czym tylko 65,2 proc. pociągów dalekobieżnych przyjechało na czas (w 2021 r. było to 75,2 proc.).

- Miniony rok był punktem zwrotnym. Dla wszystkich stało się jasne, że musimy zmienić kurs i podejść do odnawiania i modernizacji infrastruktury zupełnie inaczej - powiedział Richard Lutz.

Grupa DB przewiduje, że w roku finansowym 2023 odnotuje stratę operacyjną w wysokości około 1 mld euro, a przychody (skorygowane) wyniosą łącznie ponad 56 mld euro.

- W trudnych warunkach 2023 roku musimy zadbać o zbilansowanie wydatków i dochodów Grupy DB w ekonomicznie opłacalny sposób. Obejmuje to zawieranie rozsądnych układów zbiorowych pracy, na które grupa może sobie pozwolić - powiedział dyrektor finansowy Levin Holle, cytowany w komunikacie.

Rząd szykuje nowy podatek. Co się w nim znajdzie? Rozmawiamy z ministrem Patkowskim

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl