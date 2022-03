Deutsche Bahn przewiezie uchodźców pociągami do Niemiec

Od rozpoczęcia agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę do Polski przybyło ponad 920 tysięcy uchodźców. Część z nich traktuje nasz kraj jako przystanek na trasie do innych państw Unii Europejskich. Do pomocy dla Ukraińców włączają się także niemieckie koleje. Deutsche Bahn przygotował 6 pociągów specjalnych, które dojadą dziś do stacji na granicy polsko-ukraińskiej.

