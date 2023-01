DHL Parcel dostarczy zakupy z Allegro. Także do innych krajów UE

DHL Parcel rozpoczyna współpracę z Allegro. Obejmuje ona zarówno doręczenie w ramach popularnej na polskim rynku usługi Allegro Smart!, jak również dostawy międzynarodowe, do klientów z krajów Unii Europejskiej.

DHL Parcel to ekspert w obsłudze dynamicznego rynku e-commerce.

Współpraca z Allegro stwarza nowe perspektywy dla klientów platformy w Polsce i Europie.

Kurierzy DHL dostarczą przesyłki z Allegro do klientów z Polski oraz 24 innych krajów Unii Europejskiej.

Z raportu Last Mile Experts wynika, że w 2021 roku w Europie kurierzy dostarczyli ponad 10,6 mld paczek klientom indywidualnym. Tylko w Polsce był to ponad miliard przesyłek. Wartość europejskiego rynku usług kurierskich B2C przekroczyła 80 mld euro.

DHL Parcel posiada szeroką sieć 14 tysięcy punktów POP w całej Polsce, w których klienci mogą zarówno nadawać, jak i odbierać przesyłki. Sieć POP uzupełniły także automaty paczkowe DHL POP BOX, które pojawiają się już w kolejnych lokalizacjach. W obu przypadkach paczki czekają na swoich właścicieli cztery dni, a płatność za zakupy możliwa jest gotówką i kartą.

- Połączenie różnych technologii w procesach i usługach oferowanych przez DHL Parcel, a także możliwość korzystania z doświadczenia międzynarodowego DP DHL pozwala nam na najwyższym poziomie odpowiadać na potrzeby klientów oraz wspierać efektywność operacyjną i kosztową - wyjaśnia Agnieszka Świerszcz, CEO DHL Parcel Polska.

Kurierzy DHL dostarczą przesyłki z Allegro do klientów z Polski oraz 24 innych krajów Unii Europejskiej. Klienci, którzy posiadają Allegro Smart! mogą skorzystać z darmowej dostawy kurierem DHL. Obecnie z programu korzysta już ponad 5 mln klientów, a liczba ofert z darmową dostawą na platformie przekroczyła 160 mln. Klienci zaoszczędzili na przesyłkach już ponad 5,2 mld złotych.

Z kolei współpraca na rynku dostaw międzynarodowych umożliwia klientom z praktycznie całego kontynentu zakupy na platformie Allegro.com, dostępnej już w wersji angielskiej, czeskiej i ukraińskiej.

- Renoma, jaką w Europie cieszy się DHL Parcel, jest dodatkowym atutem w strategii ekspansji Allegro na rynki unijne. Dzięki naszej współpracy miliony nowych klientów zyskają jeszcze wygodniejszy i łatwiejszy dostęp do bogatej oferty asortymentu dostępnego na platformie Allegro.com, a współpracujący z nami sprzedający możliwość rozwoju poza Polską bez dodatkowych formalności czy inwestycji - mówi Łukasz Szczepański, VP of Delivery Experience w Allegro.

Czechy to, obok Francji, czy Wielkiej Brytanii, jeden z głównych kierunków przesyłek nadawanych z Polski. Nasi południowi sąsiedzi to również jeden z głównych kierunków inwestycyjnych Allegro. Spółka zapowiedziała ekspansję od Morza Bałtyckiego do Morza Śródziemnego, w tym na rynku czeskim.

Zdecydowanym liderem przesyłek nadawanych z Polski nadal pozostają jednak Niemcy, ten kierunek generuje prawie 30 proc. całego polskiego eksportu. Wpływa na to kilka czynników, m.in. dwukrotnie wyższa niż w Polsce liczba potencjalnych konsumentów oraz bliskie sąsiedztwo i zamożność niemieckiego społeczeństwa. DHL to na tamtejszym rynku lider.

Przesyłki z Allegro, dzięki rozwiązaniom DHL Parcel dotrą do adresatów w 25 krajach Europy: Austrii, Belgii, Chorwacji, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier, Włoch, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy i Szwecji.

