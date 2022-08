Disneyland stał się kolejną ofiarą brexitu

Firma Eurostar, która zajmuje się przewozami kolejowymi z wykorzystaniem tunelu pod Kanałem la Manche, od wakacji 2023 roku wstrzyma kursowanie pociągów na trasie z Londynu do stacji Marne-la-Vallee gdzie znajduje się Disneyland. Głównym powodem jest brexit i związane z nim problemy.

W dniu 6 maja 1994 roku oficjalnie oddano do użytku 50 kilometrowy tunel pod Kanałem la Manche. Wówczas to wyruszyły na trasę dwa składy, jeden z Londynu z dworca St. Pankras International, a drugi z Paryża z Gare du Nord. Po zaledwie 2 godzinach i kilku minutach pasażerowie byli u celu podróży. To była nowa era w podróżowaniu z Wielkiej Brytanii na kontynent.

Wiele się jednak zmieniło, gdy w wyniku decyzji o brexicie od 1 stycznia 2021 roku to połączenie stało się mniej komfortowe z racji konieczności dokonywania pełnych odpraw paszportowych oraz wyrywkowych kontroli celnych. Poza tym wjazd na teren strefy Schengen stawia obecnie dodatkowe wymogi dotyczące weryfikacji każdego pasażera.

Obowiązujące od chwili opuszczenia Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo przepisy oznaczają, że Brytyjczycy są obecnie traktowani jako obywatele państw trzecich, nawet jeśli na mocy dwustronnych porozumień zwolnieni są z obowiązku posiadania wizy przy pobycie krótszym niż 90 dni. Poza tym wielu cudzoziemców, mających pozwolenie na pobyt w Wielkiej Brytanii, nie posiada automatycznych możliwości przebywania na terenie strefy Schengen.

Pasażerów nie brakuje, Disneyland przegrywa z Paryżem, Brukselą czy Amsterdamem

Podczas tegorocznych wakacji Brytyjczycy musieli kilka godzin czekać na odprawy w portach, skąd odpływały promy na kontynent, dlatego też masowo rezerwowali bilety na połączenia kolejowe realizowane przez Eurostar z wykorzystaniem Eurotunelu. Warto pamiętać, że 50-kilometrowy tunel pociąg pokonuje w 35 minut jadąc ze średnią prędkością 160 kilometrów na godzinę.

Były i takie momenty, kiedy system rezerwacyjny zawieszał się, a dodatkowo brakowało wolnych miejsc, szczególnie w weekendy i dni, kiedy następowała zmiana turnusów wakacyjnych.

Po przeanalizowaniu sytuacji Eurostar podjął decyzję, aby od początku wakacji w 2023 roku zawiesić bezpośrednie kursowanie pociągów z Londynu do francuskiej stacji Marne-la-Vallee, gdzie zlokalizowany jest park rozrywki Disneyland. Na razie zawieszenie połączenia będzie obowiązywać przez rok.

- Musimy skupić się na naszych głównych trasach, aby zapewnić, że będziemy mogli nadal gwarantować wysoki poziom usług - czytamy w komunikacie Eurostara.

Niemal natychmiast na łamach brytyjskiego dziennika "The Independent" ukazał się artykuł dotyczący tej decyzji pod wymownym tytułem: "Disneyland jest ostatnią ofiarą Brexitu".

Nikt nie ukrywa, że z powodu kłopotów na lotniskach z personelem naziemnym, anulowaniem lub ciągłym opóźnieniem lotów, żmudnymi kontrolami dokumentów, to właśnie pociąg jest dziś najszybszym i najpewniejszym środkiem lokomocji. Zamiast więc wozić dzieci i ich opiekunów, oferować zniżkowe bilety rodzinne i upusty weekendowe, lepiej wozić pasażerów aż do Amsterdamu, Brukseli, Lille czy Paryża.

I tak Myszka Miki przegrała z kalkulacją finansową.

