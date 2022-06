Dla uczestników Światowego Forum Miejskiego bezpłatny transport ZTM oraz pociągami

Bezpłatny transport dla uczestników Światowego Forum Miejskiego zapewniają Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – na całym obszarze działania, a także Koleje Małopolskie, Polregio i Koleje Śląskie – między lotniskiem Kraków Balice i Katowicami.

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum - WUF) to organizowana co dwa lata pod egidą ONZ najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Miejscem organizacji 11. edycji WUF pod hasłem "Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości" jest w dniach 26-30 czerwca 2022 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach (MCK).

Aby ułatwić uczestnikom wydarzenia poruszanie się po regionie, organizatorzy komunikacji publicznej przygotowali specjalną ofertę. Jak wynika z informacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która zrzesza 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, od 23 czerwca do 3 lipca uczestnicy Forum mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów taborem ZTM.

Dokumentem uprawniającym do darmowych przejazdów jest identyfikator, który uczestnicy odbierają osobiście w punkcie odbioru identyfikatorów w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Do chwili odebrania identyfikatora, uczestnicy powinni opłacać przejazdy transportem publicznym zgodnie z obowiązującymi taryfami przewoźników. Oznacza to np., że korzystając z metropolitalnej linii lotniskowej AP po przylocie do Katowic należy opłacić przejazd z lotniska do przystanku docelowego.

Te regulacje nie obowiązują przedstawicieli krajów LDCs - najsłabiej rozwiniętych według klasyfikacji ONZ. Mogą oni bezpłatnie dojechać z lotniska do miejsca obrad na podstawie dokumentu tożsamości. W czasie WUF11 na lotnisko Katowice skierowane zostaną też większe autobusy ZTM.

Ponadto od 23 czerwca do 3 lipca z katowickiego dworca kolejowego do przystanku tymczasowego przy Spodku i MCK (na Alei Korfantego) kursują linie specjalne WUF1 i WUF2 - dwiema trasami okrążającymi ścisłe centrum Katowic. W dniach Forum (26-30 czerwca) jeżdżą one co 20 minut, poza tymi dniami - co 40 minut.

Od niedzieli do czwartku pasażerowie mogą korzystać też ze specjalnej, obsługiwanej zabytkowymi wozami typu N, linii tramwajowej S-1, kursującej na trasie Katowice Plac Wolności - Katowice Dworzec - Katowice Rondo (Spodek, MCK) - Koszutka Słoneczna Pętla.

Organizatorzy transportu kolejowego w woj. śląskim i woj. małopolskim przygotowali dla uczestników WUF11 możliwość bezpłatnego poruszania się pociągami między lotniskiem Kraków Balice, a katowickim dworcem kolejowym - od 23 czerwca do 3 lipca.

Z lotniska Kraków Balice można dostać się do centrum Krakowa pociągiem Kolei Małopolskich, dojeżdżając do stacji Kraków Główny. Przesiadając się na stacji Kraków Główny na pociąg Kolei Śląskich lub Polregio, można dojechać do centrum Katowic.

Przejazd na całej trasie od lotniska Kraków Balice - Kraków Główny - Dworzec Kolejowy Katowice jest bezpłatny dla uczestników WUF11 na podstawie identyfikatora odbieranego w katowickim MCK. W związku z tym pierwszy kurs z lotniska Balice do Katowic po przylocie na całej trasie jest odpłatny (nie dotyczy to uczestników z listy Krajów Najsłabiej Rozwiniętych).

