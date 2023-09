Dlaczego budowa CPK nie wystartuje przed wyborami?

Business Insider zastanawia się, dlaczego przed wyborami nie będzie uroczystego wbicia łopaty, symbolizującego start budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, a projekt sprawia wrażenie, jakby dostał zadyszki.

To mógłby być wymarzony event kampanii wyborczej dla PiS. Wielkie rozpoczęcie budowy, wielkie przemówienia, wielkie koncerty, wielki piknik. Jednym słowem - uroczyste wbicie łopaty i start budowy CPK mogłoby być czymś podobnym do otwarcia przekopu Mierzei Wiślanej, tylko w czasie kampanii wyborczej - no i event ten miałby znacznie większy ciężar gatunkowy. CPK to wszak nieporównywalnie większa inwestycja niż przekop - zauważa Business Insider.

Tymczasem o planowanym starcie budowy nie słychać nic. Mało tego, rządowy pełnomocnik ds. inwestycji, Marcin Horała, został wyraźnie ukarany przez Nowogrodzką. Zamiast stać się jedynką na liście partii w okręgu gdyńsko-słupskim jak cztery lata temu, jest tylko czwórką. Powiedzieć, że to dziwne, to nic nie powiedzieć. Horała w 2019 r. zdobył dla PiS 86 tys. głosów w bardzo trudnym dla tej partii regionie.

Z rozmów Business Insider wynika, że niskie miejsce Horały było pewnym zaskoczeniem dla polityków PiS. Jest to natomiast jednoznacznie odczytywane jako wyraz niezadowolenia Jarosława Kaczyńskiego za dość wolne postępy prac przy CPK.

Nowogrodzką niepokoją także nastroje panujące wśród mieszkańców wysiedlanych ze względu na budowę lotniska.

- Trudno powiedzieć cokolwiek na pewno, ale prezes musiał oczami wyobraźni zobaczyć ten event uroczystego startu budowy. Tłumy mieszkańców z transparentami, niektóre mogłyby sugerować, że to rząd odpowiada za śmierć rolnika (łączy się ją z budową CPK - red.) - słyszymy anonimowo od polityka PiS.

Jeszcze gorzej byłoby dla partii, gdyby pod protesty podłączyli się Donald Tusk albo Michał Kołodziejczak, którego partia jest przecież wyjątkowo aktywna w sprawie protestowania przeciw CPK. - To mógłby wcale nie być event marzeń prezesa - kwituje gorzko polityk PiS, cytowany przez Business Insider.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl