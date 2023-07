Dłuższe perony na stacji Działdowo

Podróżni mogą już korzystać z trzech wydłużonych peronów na stacji Działdowo, podróżując w kierunku stolicy i Trójmiasta.

Peron nr 1 jest dłuższy o 90 metrów, peron nr 2 o 40 metrów, a peron nr 3 o 15 metrów. Do wydłużonych peronów prowadzą wygodne dojścia. Zamontowano dodatkowe oświetlenie, gabloty informacyjne na rozkłady jazdy, ławki i oznakowanie. Dzięki realizacji inwestycji na stacji mogą zatrzymywać się dłuższe pociągi jadące w kierunku Warszawy i Gdańska.

Prace o wartości ponad 3,3 mln zł netto zostały zrealizowane ze środków rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025.

Podróże staną się wygodniejsze i bardziej przewidywalne

- Program, na realizację którego polski rząd przeznaczył 1 mld zł, stwarza możliwości lepszych podróży dla pasażerów w całej Polsce: ogranicza wykluczenie komunikacyjne i umożliwia dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Cieszę się, że teraz, dzięki środkom z Programu Przystankowego, z wygodnych, zmodernizowanych peronów mogą skorzystać mieszkańcy Działdowa, a podróże w tym pięknym regionie Polski staną się wygodniejsze i bardziej przewidywalne - powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, cytowany w komunikacie.

Kolej w woj. warmińsko-mazurskim coraz bardziej atrakcyjna

- PKP Polskie Linie Kolejowe konsekwentnie realizują prace poprawiające warunki podróży w woj. warmińsko-mazurskim. Kolej w regionie staje się coraz bardziej atrakcyjnym środkiem transportu w drodze do pracy lub szkoły. Dzięki środkom z rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 mieszkańcy korzystają m. in. z trzech nowych przystanków w Nikielkowie, Kolnie i Wietrzychowie, które zwiększyły dostęp do kolei na trasach w kierunku stolicy województwa, oraz z dwóch zmodernizowanych przystanków w Łankiejmach i Pasłęku. Teraz z efektów programu skorzystają również podróżni z Działdowa - dodał Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

Jak przypomina Ministerstwo Infrastruktury, w programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 uwzględniono 314 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej jest 207 lokalizacji, a na liście rezerwowej 107.

