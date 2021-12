Do 10 stycznia 2022 r. przedłużono zakaz lądowania samolotów z Afryki południowej

Od wtorku do 10 stycznia 2022 r. będzie obowiązywał zakaz lądowania w Polsce samolotów pasażerskich z lotnisk położonych na terytorium Botswany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, Republiki Południowej Afryki, Zimbabwe - wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów opublikowanego w Dzienniku Ustaw.

Skąd nie wolno latać?

Ochrona zdrowia

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wskazano, że "w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w szczególności wariantu COVID-19 Nu (B.1.1.529) z państw regionu Afryki Południowej, istnieje konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, celem minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego".



Ponadto, w uzasadnieniu napisano, że Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 grudnia 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym obowiązuje do 27 grudnia 2021 r.



- W związku tym konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia wprowadzającego zakazy w ruchu lotniczym w odniesieniu do lotów międzynarodowych po powyższym terminie - czytamy.



W rozporządzeniu napisano, że wchodzi ono w życie z dniem 28 grudnia 2021 r.; traci moc z dniem 10 stycznia 2022 r.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl