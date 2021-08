Do Bogatynii wróci kolej

Marszałek woj. dolnośląskiego Cezary Przybylski i burmistrz Bogatyni Wojciech Dobrołowicz podpisali umowę dotyczącą rewitalizacji linii kolejowej z Bogatyni do Zgorzelca. Pozwoli to na włączenie tej trasy do regionalnej sieci transportu kolejowego.

"Podpisana dziś umowa pozwala nam wkroczyć w kolejny etap tej inwestycji. Następnym krokiem jest studium planistyczno-prognostyczne, które pozwoli określić zakres i koszty rewitalizacji oraz umożliwi otrzymanie dofinansowania z rządowego programu Kolej Plus" - powiedział marszałek Cezary Przybylski z Bezpartyjnych i Samorządowców.

Podkreślił, że dla samorządu województwa włączenie Bogatyni i okolicznych miejscowości w siatkę połączeń kolejowych jest niezwykle istotne.

"Jako samorząd województwa systematycznie przejmujemy dotychczas nieużywane linie od PKP i po przeprowadzeniu niezbędnych prac modernizacyjnych będziemy uruchamiać na nich połączenia pasażerskie" - dodał.

Samorząd województwa przejął już 19 z planowanych 22 nieczynnych linii kolejowych. Projekt rewitalizacji linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia został zgłoszony w ubiegłym roku przez woj. dolnośląskie do Programu Kolej. Koncepcja uzyskała pozytywną ocenę formalną i została zakwalifikowana do II etapu naboru w ramach Programu. Jednym z kluczowych elementów wniosku w ramach II etapu naboru jest przygotowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego.

Jego sfinansowanie będzie możliwe dzięki współpracy samorządu województwa i samorządu Bogatyni. Koszt oszacowano na 1,4 mln zł i samorządy podzielą się nim po połowie. Z uwagi na brak woli współpracy ze strony większości lokalnych samorządów: Miasta Zgorzelec, Gminy Zgorzelec, Gminy Sulików oraz Powiatu Zgorzeleckiego przy projekcie rewitalizacji kolejowej realizacja dokumentacji dla II etapu naboru została czasowo wstrzymana.

"Jedynie Gmina Bogatynia od początku wyrażała zainteresowanie i wolę współpracy przy tym ważnym społeczne projekcie. Dzięki uchwale samorządu Bogatyni o zabezpieczeniu środków finansowych w wymaganej kwocie woj. dolnośląskie kontynuuje również kompletowanie dokumentacji dla tego projektu" - napisano w komunikacie.

"Decyzja władz regionu o rewitalizacji tej linii niezwykle nas cieszy. Podpisana dziś z marszałkiem umowa zbliża nas do zrealizowania tej istotnej dla Bogatyni inwestycji. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali ten projekt i wierzę, że dzięki współpracy z samorządem województwa i rządem uda nam się go sprawnie zrealizować" - powiedział burmistrz Bogatyni Wojciech Dobrołowicz.

Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie opracowanie wspomnianego studium dla tego projektu. Otwarcie ofert w przetargu planowane jest na 19 września 2021 r.

