Do floty Ciech Cargo dołączyła nowoczesna lokomotywa

Ciech Cargo wydzierżawił od Cargounit nowoczesną lokomotywę elektryczną ze spalinowym modułem dojazdowym. Spółka tworzy też ośrodek szkoleniowy. Obie sprawy łączą się z planem rozwoju jej biznesu.

Nowa Gama 111Ed-060 jest już trzecią taką lokomotywą, która wzmocniła flotę spółki transportowej Ciechu. Oprócz tego eksploatuje ona również lokomotywy Traxx i Dragon 2.

- Posiadamy doświadczoną kadrę, nowoczesne lokomotywy i bardzo dobrze utrzymane wagony. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować usługi na wysokim poziomie, co docenia z miesiąca na miesiąc coraz większa liczba naszych klientów. Nowoczesne lokomotywy, skrojony na miarę system wynagrodzeń i stabilnie rozwijająca się firma, przyciągają również do nas maszynistów, co pozwala nam rozwijać się w dobrym tempie na rynku zewnętrznym - mówi Andrzej Pawłowski, prezes Ciech Cargo.

W ostatnim czasie spółka Ciech Cargo ogłosiła także powstanie nowego ośrodka szkoleniowego. Pomoże on zadbać o podniesienie kwalifikacji pracowników i pracowniczek związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz zwiększyć atrakcyjność zawodu i Ciech Cargo na rynku pracy.

Ciech Cargo z siedzibą w Inowrocławiu zatrudnia około 260 osób, realizując usługi kolejowe za pomocą 19 lokomotyw i 1500 wagonów towarowych. Przedsiębiorstwo świadczy usługi transportu kolejowego w kraju, w zakresie: wynajmu wagonów kolejowych, kolejowych przewozów towarowych, obsługi oraz utrzymania bocznic, a także utrzymania lokomotyw i naprawy wagonów.

