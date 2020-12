Do Holandii z USA bez kwarantanny, jeśli się przetestujesz. Trzy razy

Linie lotnicze KLM i Delta uruchamiają loty z Atlanty do Amsterdamu objęte specjalną procedurą testów na COVID-19.

podróżny z Atlanty do Amsterdamu na stronie klm.com lub Delta.com wybiera specjalnie oznaczony lot objęty procedurą testów,

na 5 dni przed przybyciem do Holandii wykonuje pierwszy test PCR, a następnie izoluje się aż do dnia wyjazdu,

bezpośrednio przed wejściem do samolotu na lotnisku w Atlancie wykonuje szybki test antygenowy,

po wylądowaniu na Schiphol w Amsterdamie powtórnie poddaje się testowi PCR.

Tranzyt po staremu

Standardowo warunkiem wjazdu do Holandii jest odbycie 10-dniowej kwarantanny. Zwolnienie z obowiązku kwarantanny odbywa się, jak informuje KLM, w następujący sposób:W przypadku negatywnego wyniku pasażer jest zwolniony z kwarantanny w Holandii.Nowa procedura dotyczy wszystkich obywateli, którym zezwolono na podróż docelową do Holandii z ważnych powodów związanych z pracą, zdrowiem i edukacją. Natomiast pasażerowie, którzy podróżują tranzytem przez Amsterdam do innych krajów, nadal podlegają przepisom wjazdowym danego kraju i ewentualnie obowiązkowi odbycia kwarantanny w miejscu docelowym.Przewoźnicy lotniczy od kilku miesięcy naciskają na wprowadzenie globalnego systemu testów na COVID-19 przed każdym lotem. Miałoby to zastąpić kwarantannę i ograniczenia w podróżach, które winią za spadek przewozów.