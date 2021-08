Do Kanału Sueskiego powrócił feralny kontenerowiec

Kontenerowiec Ever Given, który w marcu spowodował całkowitą blokadę Kanału Sueskiego, rozpoczął w piątek przeprawę przez egipski szlak wodny w przeciwnym kierunku. To pierwszy powrotny rejs jednostki. Przy okazji wiadomo już, ile kosztowało armatora feralne zablokowanie kanału.

