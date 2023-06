Do Krajowego Programu Kolejowego zgłoszono ponad 2 tys. 400 uwag

Zakończyły się konsultacje Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r.; zgłoszono ponad 2 tys. 400 uwag, najwięcej od osób prywatnych - poinformował w środę wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

KPK został przekazany do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Sejmowa Komisja Infrastruktury wysłuchała w środę informacji na temat aktualnego stanu prac nad projektem Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032).

Samorządy przekazały ponad 50 uwag do Krajowego Programu Kolejowego

- Jest to dokument podejmowany w ramach wchodzenia w realizację nowej, kolejnej perspektywy unijnej na lata 2021-2027 plus dwa lata. Związane jest to z kontynuacją realizacji inwestycji kolejowych osadzonych o finansowanie m.in. krajowe, unijne" - przypomniał posłom wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Poinformował, że KPK jest po uzgodnieniach z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, a także po konsultacjach międzyresortowych. "Jesteśmy także po konsultacjach społecznych, które się zakończył z dniem 31 maja. Dokument został przekazany do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego" - powiedział Bittel.

Wiceminister przekazał, że w ramach konsultacji społecznych, które rozpoczęły się w kwietniu tego roku, zostały przesłane do Ministerstwa Infrastruktury 2 tys. 402 formularze z uwagami; zdecydowana ich większość pochodziła od osób prywatnych - 2 tys. 328, a np. od samorządów - ponad 50. Jak powiedział Bittel, główny zakres uwag i opinii dotyczył ujęcia dodatkowych zadań inwestycyjnych w KPK, czy usunięcia z programu określonych inwestycji.

Raport z konsultacji społecznych trafi do Komitetu Stałego Rady Ministrów

"21 czerwca będzie plenarne posiedzenie komisji wspólnej rządu i samorządu. W międzyczasie przygotowujemy raport z konsultacji społecznych, przeglądamy uwagi, wyciągamy wnioski. Jak to wszystko opracujemy, przyjmiemy to będziemy ten dokument kierować na Komitet Stały Rady Ministrów, a następnie na Radę Ministrów, co mam nadzieję, że zaowocuje przyjęciem programu w trzecim kwartale tego roku" - powiedział Bittel.

Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) stanowi kontynuację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. Dokument ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie inwestycji kolejowych przewidywanych do realizacji do 2030 r. KPK określa cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje wysokość planowanych wydatków na poziomie poszczególnych źródeł w ujęciu rocznym oraz listę zadań (podstawowych i rezerwowych) do realizacji w perspektywie do 2032 roku.

Budżet projektowanego KPK to 80 mld zł (w zakresie perspektywy 2021-27). Do najważniejszych inwestycji można zaliczyć m.in. budowę nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc -Tymbark/Mszana Dolna, która skróci czas przejazdu między Krakowem a Zakopanem i Nowym Sączem. Zmodernizowana zostanie linia średnicowa w Warszawie, czego efektem będzie zwiększenie przepustowości na Warszawskim Węźle Kolejowym. Zmodernizowana zostanie m.in. linia Gdynia - Słupsk, Skierniewice - Pilawa - Łuków i Jasło - Krosno - Sanok - Nowy Zagórz.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl