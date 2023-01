Do Łodzi dotarł pierwszy z 30 zamówionych tramwajów Moderus Gamma

Do Łodzi dotarł pierwszy z 30 tramwajów Moderus Gamma LF 06 AC, zamówionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Pojazd przeszedł szereg testów, przewoźnik szkoli teraz pracowników do jego obsługi. Drugi tramwaj tego typu producent ma dostarczyć jeszcze w styczniu.

"Zakończył się szereg badań homologacyjnych, zweryfikowane zostały tym samym parametry dynamiczne pojazdu, jego wykonanie na zgodność z obowiązującymi przepisami, hałas generowany przez tramwaj czy też poziom emitowanych zakłóceń elektromagnetycznych. Jednocześnie prowadzone są szkolenia dla instruktorów, motorniczych oraz obsługi technicznej w zakresie prowadzenia pojazdów, wykonywania przeglądów oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych. Szkolenia obejmują szczegółowe zagadnienia z zakresu budowy pojazdów i ich eksploatacji" - poinformowała dyrektorka Zarządu Inwestycji Miejskich Agnieszka Kowalewska-Wójcik.

Moderus Gamma LF 06 AC to konstrukcja pięcioczłonowa, w ponad 80 proc. niskopodłogowa, zabudowana na czterech wózkach. Do wnętrza pojazdu pasażerowie dostaną się przez 5 par dwuskrzydłowych drzwi. Przedział pasażerski jest w pełni klimatyzowany, a oświetlenie wykonano w technologii ledowej. Całkowita długość tramwaju, który został też wyposażony w rampę ułatwiającą wjazd wózkom inwalidzkim, to ponad 32 m.

Producent, którym jest firma Modertrans Poznań, podał, ż kolejny z 30 zamówionych tramwajów przyjedzie do Łodzi jeszcze w styczniu; pozostałe dostawy będą realizowane zgodnie z harmonogramem, począwszy od lutego.

