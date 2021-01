Dobry grudzień i słaby rok PKP Cargo

Grupa PKP Cargo odnotowała w grudniu 2020 roku kilkunastoprocentowy wzrost przewozów w porównaniu do grudnia 2019 roku i to zarówno pod względem przewiezionej masy, jak i osiągniętej pracy przewozowej.

Podsumowanie 2020 roku

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2020 roku wreszcie wykazała ożywienie na rynku budowlanym - była wyższa o 3,4 proc. r/r. Ostatecznie pomimo panującej pandemii COVID-19 w Polsce i otoczeniu makroekonomicznym, wprowadzeniu w kraju zaostrzonych restrykcji oraz ryzyka osłabienia popytu ze strony firm i konsumentów, wyniki produkcji w 2020 roku były jedynie o 1,0 proc. niższe w porównaniu z rokiem 2019, kiedy notowano wzrost o 4,0 proc. r/r. Wzrost produkcji napędzały zwłaszcza branże eksportowe (z uwagi na stopniowe ożywienie w światowym handlu).Jak wylicza PKP Cargo, rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce w grudniu po raz drugi w 2020 roku wzrósł r/r (przełamanie trendu spadkowego nastąpiło w listopadzie 2020), a dynamika wzrostu przewozów ukształtowała się na poziomie +12,8 proc. r/r. Wolumen przewozu w wartościach bezwzględnych wyniósł w grudniu 2020 roku 19,3 mln ton, tj. był o 2,2 mln ton większy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, równocześnie zmniejszył się względem poprzedniego miesiąca (-4,5 proc. m/m). Wykonana przez rynek praca przewozowa w grudniu zwiększyła się w ujęciu r/r do poziomu 4,5 mld tkm (+13,5 proc. r/r). Równocześnie odnotowano zmniejszenie pracy przewozowej w ujęciu miesiąc do miesiąca (-6,2 proc. m/m).W sumie, według Głównego Urzędu Statystycznego, w 2020 roku cały sektor kolejowy przetransportował 218,3 mln ton towarów (-6,6 proc. r/r), a wykonana przez kolej praca przewozowa wyniosła 51,1 mld tkm (-6,5 proc. r/r). Natomiast Grupa PKP Cargo przewiozła w 2020 roku na krajowym rynku 84,6 mln ton towarów (-14,1 proc. r/r), a praca przewozowa wykonana w tym czasie wyniosła 21,4 mld tkm (-13,4 proc. r/r).O wynikach przewozów kolejowych poinformował także Urząd Transportu Kolejowego. Według jego wyliczeń, w 2020 r. koleje przetransportowały 223,2 mln to towarów (spadek o 5,6 proc)Czytaj więcej: 2020 rok w przewozach pasażerskich i towarowych na polskiej kolei