Dobry pilot na wagę złota

Przewozy lotnicze to jedna z niewielu branż, która od chwili wybuchu pandemii jest aż tak administracyjnie regulowana. Ciągłe zakazy i zmienność wprowadzanych zasad spowodowały, że prowadzenie biznesu stało się niezwykle trudne. Branża lotnicza jednak działa i… oczekuje nie tyle wsparcia, co strategii na dłużej.

Lotniska na 40 proc.

Dobre rozwiązania za pół darmo?

Kolejny palącym tematem są opłaty terminalowe…

Bezpieczeństwo sanitarne

Tempo odbudowy

Low-costy będą decydowały o kształcie rynku

W cargo na bogato

, członek zarządu polskiej linii czarterowej Enter Air, dodaje: - Pomoc materialna to przede wszystkim utrzymanie niezbędnej, istniejącej infrastruktury, takiej jak lotniska, dostawcy usług, agenci obsługi naziemnej oraz zachowanie bieżącej dostępności operacyjnej w ciągu dnia i/lub w nocy oraz wydłużenie programów mających na celu utrzymanie miejsc pracy (dopłaty za miejsca pracy utrzymane na przestrzeni określonego czasu lub zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne).W listopadzie 2020 roku do portów regionalnych wyszły przelewy na łączną kwotę wsparcia 142,2 mln zł. Podział środków dokonany został według udziału poszczególnych portów lotniczych w rynku w 2019 r., a kwota rekompensaty nie mogła przekroczyć wysokości straty liczonej jako różnica między wynikiem działalności operacyjnej w okresie od 15 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. a wynikiem działalności operacyjnej osiągniętym w analogicznym okresie roku ubiegłego.Pomocy nie otrzymały trzy lotniska: Lublin, Łódź i Olsztyn-Mazury.- Należy podkreślić, iż okres liczenia ww. straty, odzwierciedlający okres obowiązywania całkowitego zakazu w ruchu lotniczym, jak również sposób jej liczenia, został narzucony przez Komisję Europejską w procesie uzgadniania programu pomocowego - tłumaczy, wiceminister infrastruktury.Z wyliczeń zarządzających portami wynika, że środki przekazane z budżetu państwa pokryły jedynie około 40 proc. strat poniesionych w okresie administracyjnego lockdownu.Związek Regionalnych Portów Lotniczych od tygodni wnioskował o zapewnienie w przyszłorocznym budżecie państwa kwoty na pokrycie reszty poniesionych wiosną strat.- W tym momencie tych środków w tym budżecie nie ma - ucina krótko wiceminister.- Branża lotnicza potrzebuje wsparcia finansowego. Jednorazowa transza nie wyciągnie jej z zapaści. Oprócz wsparcia materialnego możliwe są zmiany przepisów prawnych, które obciążają branżę lotniczą dużymi kosztami. Trzeba jednak do tego woli i chęci. Wsparcie powinno trafić do wszystkich firm z sektora lotniczego, tj. linii lotniczych, portów lotniczych, agentów handlingowych, agentów paliwowych, agentów technicznych etc. - argumentuje, prezes Airport Gdańsk., szef marketingu Grupy Avia Prime, podkreśla, że na branżę - zwłaszcza w obecnej sytuacji - należy patrzeć nie tylko przez pryzmat tego, co publiczne lub samorządowe:- Uwzględnienie niezależnych biznesów w długoterminowej strategii rozwoju lotnictwa jest w tej chwili równie ważne co pomoc publiczna. Wsparcie finansowe jest niezbędne, by firmy funkcjonowały i pomagały działać innym biznesom. W skrócie: trzeba ponieść koszty teraz, by nie stracić miliardów euro w dłuższej perspektywie.Władze portów regionalnych mają nadzieję, że rząd zaproponuje długoletni program wsparcia lotnisk, który pomoże w utrzymaniu miejsc pracy oraz potencjału infrastruktury lotniskowej.Według nich krokiem w dobrą stronę, który w znaczący sposób odciążyłby zarządzających lotniskami, byłoby przejęcie przez państwo w całości lub częściowo kosztów utrzymania Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej oraz Straży Ochrony Lotnictwa. W przypadku tej pierwszej formacji rozwiązaniem mogłoby być włączenie jej w struktury Państwowej Straży Pożarnej, a w przypadku SOLu przekazanie obowiązków związanych z kontrolą bezpieczeństwa do Straży Granicznej.- W tym obszarze proponujemy zmniejszenie opłat do wysokości porównywalnej lub konkurencyjnej z pozostałymi krajami europejskimi oraz zmianę dwustrefowości na jedną strefę dla wszystkich lotnisk, albo zmniejszenie dysproporcji w wysokości opłat między strefami. Zwróciliśmy się także o podjęcie działań pozafinansowych. Korekty obowiązujących przepisów mogłyby znacząco poprawić obecną sytuację lotnisk - wylicza, prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych.Związek apeluje m.in. o zawieszenie stosowania przepisów dotyczących Obszarów Ograniczonego Użytkowania.- Uważamy, że prawo w tym zakresie jest źle skonstruowane i daje pole do nadużyć, a tym samym powoduje nadmierne obciążenia finansowe zarządzających lotniskami - dodaje Tomasik.Jednak działania „na już” to te z zakresu ujednolicenia procedur bezpieczeństwa sanitarnego.Niezależne badania organizacji lotniczych, takich jak IATA czy ACI, dają nadzieję i potwierdzają, że pasażerowie po uspokojeniu sytuacji związanej z pandemią będą chcieli ponownie korzystać z podróży lotniczych.- W odbudowaniu zaufania do latania najważniejsze są skoordynowane działania całej branży lotniczej, zapewniające bezpieczeństwo podróży, w tym także bezpieczeństwo sanitarne, zmierzające do wypracowania jednolitych standardów, które pozwolą w pełni otworzyć rynek przewozów lotniczych i turystykę po okresie pandemii. Pasażerowie muszą mieć pewność, że podczas całej podróży, na wszystkich lotniskach obowiązywać będą te same zasady bezpieczeństwa. Konieczne jest zatem współdziałanie, w pierwszej kolejności na poziomie Unii Europejskiej - podkreśla, prezes Kraków Airport.Podstawowym wskaźnikiem, od którego uzależnione jest tempo odbudowywania lotnictwa, jest dostępność szczepionki.- Najbardziej optymistyczny scenariusz mówi, że szczepionka zadziała i zostanie rozpowszechniona w przyszłym roku. Wówczas do poziomu ruchu lotniczego z 2019 roku, dojdziemy w 2024 r. Drugi scenariusz, najbardziej prawdopodobny, jest taki, że szczepionka zacznie być powszechnie stosowana w 2022 r. Wtedy do poziomów sprzed pandemii dojdziemy w latach 2025-2026. W przypadku braku efektywnej szczepionki osiągnięcie wyników porównywalnych do zeszłorocznych przewidywane jest na 2029 rok - mówi, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.Przedstawicieli najważniejszych firm i instytucji z branży lotniczej zapytaliśmy również o to, jak, według nich, będzie przebiegała odbudowa rynku w Polsce? Jak polskie firmy i te działające w naszym kraju będą wypadały w starciu z konkurencją z innych krajów? I z czego może to wynikać.- Obecnie udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie jest niemożliwe - uważa, wiceminister infrastruktury, i przytacza dane z wyliczeń sporządzonych przez Eurocontrol:- Pierwsza prognoza sporządzona w maju br. była bardziej optymistyczna niż ta, zweryfikowana we wrześniu br. Początkowo Eurocontrol zakładała odbudowę rynku przewozów lotniczych, poczynając od sierpnia 2020 r. Przykładowo, według prognoz z kwietnia br. na styczeń 2021 r., spadek ruchu lotniczego miał się kształtować na poziomie 20 proc. Jednak w wyniku weryfikacji i aktualizacji tych prognoz Eurocontrol wskazuje, że trend spadkowy będzie się utrzymywał znacznie dłużej, a prognozy na styczeń przewidują jednak spadek ruchu lotniczego na poziomie aż 60 proc. Zatem, opierając się na prognozach Eurocontrol, nie można liczyć na szybką odbudowę rynku lotniczego. Można się spodziewać, że ta odbudowa będzie trwała o wiele wolniej i będzie rozłożona na lata.Pandemia zweryfikuje dotychczas funkcjonującą strukturę rynku.- Żeby odpowiedzieć na pytanie, jakie wsparcie dla branży lotniczej byłoby optymalne, należy najpierw odpowiedzieć na pytanie, gdzie chcemy być za kilka, kilkanaście lat. Czy zależy nam na nieosiągalnym powrocie do „tego, co było”, czy też do wzięcia udziału w nowym wyścigu, który towarzyszy wszystkim gwałtownym zakłóceniom rynkowym. Pandemia COVID-19 to oczywiście tzw. czarny łabędź. Jest to jednocześnie nowe otwarcie, które daje szansę do zdefiniowania na nowo naszych celów, jako sektora i jako gospodarki – podkreśla, prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego.Czytaj także: Wild: Wybór Incheon na doradcę strategicznego CPK jednym z ważniejszych wydarzeń 2020 r. Wracając do przewoźników - wydaje się, że najszybciej odbudują się przewozy czarterowe, następnie niskokosztowe, a największe wyzwanie stać będzie przed przewoźnikami tradycyjnymi, którzy prowadzą działalność w oparciu o duże porty przesiadkowe.- Zdecydowaną przewagą linii niskokosztowych nad przewoźnikami tradycyjnymi jest to, że bez porównania dynamiczniej reagują na sytuację rynkową. Otwieranie nowych tras czy dużych baz przychodzi im łatwo, a decyzje w tym zakresie podejmowane są szybko - przytacza argumenty, prezes związku lotnisk w Polsce.Przewoźnicy tradycyjni w większości przez lata budowali model biznesowy w oparciu o ruch tranzytowy na kilku dużych lotniskach. Teraz linie legacy mają ograniczone pole manewru. Różnice te widać zresztą w prognozach dotyczących odbudowy ruchu. O ile przedstawiciele linii legacy twierdzą, że proces odbudowy ruchu pasażerskiego będzie długotrwały i może potrwać nawet do 2025 roku, to prezesi linii niskokosztowych są optymistami i deklarują, że w ich ocenie do wyników z rekordowego 2019 roku będzie można wrócić już w 2022 roku.- W tym kontekście odbudowa ruchu w lotniskach regionalnych, specjalizujących się w obsłudze ruchu point-to-point, powinna postępować szybciej niż w dużych portach hubowych. Wzrost liczby pasażerów napędzać będzie nie tylko agresywne działanie low-costów, które będą chciały szybko odbudować podaż, ale także ruch czarterowy realizowany na zlecenie biur podróżnych - przewiduje Tomasik.W okresie pandemii wzrosła rola przewozów lotniczych cargo, czyli transportu towarów drogą powietrzną. Cargo to m.in. sprzęt medyczny, wyposażenie ochronne (maseczki, rękawiczki, kombinezony, przyłbice itd.).Nawet regularne linie lotnicze (w tym PLL LOT) uruchomiły operacje cargo, zwłaszcza na kierunkach dalekowschodnich, skąd realizowano dostawy wyposażenia medycznego.Ten rodzaj transportu jest mniej narażony na konsekwencje pandemii, nie przewożąc pasażerów i nie potrzebując personelu pokładowego.Jeżeli chodzi o usługi ekspresowych przesyłek lotniczych, to w najbliższych latach zapewne najszybciej będzie się rozwijał sektor e-commerce. Wynika to zarówno z oczekiwań klientów, jak również z pandemii, która wpłynęła na zmianę ich zachowań.- Zamknięte sklepy, trudność w bezpośrednim dostępie do produktów czy obawa przez zarażeniem sprawiły, że klienci zaczęli częściej robić zakupy w sieci. Część z nich po zakończeniu pandemii na pewno utrwali swoje nowe zachowania i pozostanie już w internecie na stałe - wyjaśnia, dyrektor zarządzający DHL Express Polska.Stąd „dozbrajanie” się lotnisk w Polsce w tym segmencie.Lotnisko w Krakowie, które pozbawione zostało wpływów z city breaków i turystyki pielgrzymkowej, w październiku 2020 roku otrzymało pozwolenie na budowę nowego budynku cargo.- Nowoczesny terminal, którego budowa rozpocznie się w przyszłym roku, usprawni obsługę ładunków. Realizacja tej inwestycji to ważny element strategicznego planu modernizacji i automatyzacji infrastruktury krakowskiego lotniska, obok planowanej rozbudowy terminala pasażerskiego i budowy nowej drogi startowej - mówi, prezes lotniska.Czytaj także: ULC: w połowie stycznia planowana jest publikacja Dyrektywy przywracającej do latania B737 MAX