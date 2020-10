Dobry wrzesień w portach Szczecin i Świnoujście

W portach Szczecin i Świnoujście przeładunki w wrześniu 2020 roku wzrosły o blisko osiem procent w stosunku do września 2019 roku. To oznacza, że przeładowano więcej o 197,7 tys. ton z 2576,4 tys. ton w 2019 r. do 2774,1 tys. ton w 2020 r.

Podczas pandemii ciągłość dostaw towarów nie została zagrożona a wszystkie najważniejsze inwestycje w obu portach przebiegają bez zakłóceń.

Po trzech kwartałach odnotowano jednak spadek przeładunków o 6 proc.

Program inwestycyjny ma wartość przekraczającą 1,5 mld euro.