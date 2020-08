Dobry wynik gdańskiego lotniska - ruch systematycznie się odradza

Ponad 154 tys. osób skorzystało w lipcu z gdańskiego lotniska. To bardzo dobry wynik po trzymiesięcznym okresie wstrzymania lotów krajowych i międzynarodowych z powodu epidemii koronawirusa - poinformowała w czwartek rzecznik prasowy Portu Lotniczego Gdańsk Agnieszka Michajłow.

"Ruch odradza się systematycznie. Najwięcej pasażerów było w niedzielę 26 lipca, tego dnia podróżowało do i z Gdańska aż 7477 osób. Najwięcej operacji startów i lądowań, w sumie 111, było we wtorek 21 lipca. Kierunki, które podróżujący wybierali najczęściej to Londyn, Oslo i Warszawa" - podała rzecznik Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

W lipcu bardzo popularne były loty z Gdańska do miejsc wakacyjnych. Obecnie linie lotnicze proponują pasażerom bilety do 23 portów w Grecji (Ateny, Saloniki, Kalamata, Korfu, Rodos, Mykonos, Kreta: Chania, Heraklion), Chorwacji (Dubrownik, Split, Zadar), Hiszpanii (Barcelona, Alicante, Majorka), Włoszech (Rzym, Mediolan, Piza), Bułgarii (Burgas), Albanii (Tirana), na Cyprze (Larnaka, Pafos), na Malcie i Ukrainie (Odessa).

W aktualnej siatce są w sumie 84 połączenia z Gdańska do 20 państw. Mimo że linie są gotowe do realizowania lotów, nie można wciąż podróżować samolotami do Szwecji. Rządowy zakaz wizyt w tym skandynawskim kraju został przedłużony do 11 sierpnia.