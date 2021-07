Docelowa wysokość prowizji za wydanie biletu autostradowego wyniesie 2 proc. kwoty wskazanej na tym bilecie - wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia. Od 1 grudnia do końca września 2022 roku będzie ona jednak wyższa i wyniesie najpierw 3, a potem 2,5 proc.

W piątek na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ws. ustalenia wysokości prowizji za wydanie biletów autostradowych.

Projekt rozporządzenia to wynik nowelizacji ustawy z 15 kwietnia 2021 r. o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja zlikwidowała tzw. manualny pobór opłaty za przejazd autostradą przez szefa KAS), wprowadzając dwie nowe możliwości przejazdu autostradą.

Po pierwsze to bilet autostradowego wydawany przed rozpoczęciem przejazdu, który każdorazowo będzie obwiązywał w określonym czasie i na wcześniej określonym, przez użytkownika autostrady, odcinku autostrady płatnej. Po drugie to przekazywane dane geolokalizacyjnych pojazdu do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS) i po pobraniu opłaty - analogicznie, jak to ma miejsce w przypadku pojazdów objętych obowiązkiem uiszczenia opłaty elektronicznej (tzw. pojazdów ciężkich), z wykorzystaniem nowoczesnych i wygodnych metod płatności (w przypadku wyboru tej metody płatności, użytkownik autostrady będzie zobowiązany do zainstalowania i uruchomienia stosownego urządzenia lub aplikacji).



Nowela ustawy zobowiązała ministra właściwego ds. finansów publicznych do określenia wysokości prowizji za wydanie biletów autostradowych, biorąc pod uwagę przewidywane koszty ponoszone przez przedsiębiorców przy sprzedaży tych biletów.



Czytaj też: Urząd Skarbowy ściągnie mandat za brak opłaty za przejazd autostradą

I tak zgodnie z projektem, docelowo wysokość prowizji będzie wynosić 2 proc. "Niemniej jednak czas wdrożenia jest ważnym elementem wpływającym na koszty ponoszone przez przedsiębiorców, jednocześnie w interesie publicznym jest, aby już w dacie zmiany sposobu poboru opłaty za przejazd, jak najwięcej przedsiębiorców świadczyło usługę wydania biletów autostradowych. Z tego względu przewidziano dodatkowe okresy obowiązywania prowizji w innej wysokości" - wyjaśniono w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z tym od 1 grudnia br. do 31 marca 2022 r. wysokość prowizji będzie wynosić 3 proc. kwoty opłaty wskazanej na bilecie autostradowym. Z kolei od 1 kwietnia 2022 r. do 30 września 2022 r. wysokość prowizji będzie wynosić 2,5 proc.



Czytaj też: Trwa betonowanie drugiej jezdni odcinka nowej autostrady A1 w woj. śląskim

"Podwyższona wysokość prowizji będzie adekwatna do wyższych kosztów związanych z priorytetowym wytworzeniem nowych funkcjonalności w systemach teleinformatycznych przedsiębiorców, integrowanych z Systemem Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, co stanowi niezbędny warunek do świadczenia usługi wydania biletu autostradowego przez przedsiębiorcę" - dodano w uzasadnieniu.

Zgodnie z projektem, nowe rozwiązania wejdą w życie 2 sierpnia br. choć będą stosowane od 1 grudnia br.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl