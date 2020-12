Docelowo 4-5 umów na dystrybucję szczepionki przeciw Covid-19 w Polsce

Agencja Rezerw Materiałowych, która będzie odpowiadać za dystrybucję szczepionek na Covid-19, ma na razie podpisane umowy ramowe z firmami Pharmalink oraz Neuca. Prowadzone są również rozmowy z innymi dystrybutorami farmaceutycznymi. Docelowo planowane jest podpisanie około 4-5 umów dystrybucyjnych.

Polska podpisała umowy na dostawę ponad 45 milionów dawek szczepionki z trzema firmami farmaceutycznymi:



➡️ Pfizer BioNTech

➡️ Johnson&Johnson

➡️ AstraZeneca pic.twitter.com/arOYDBKkix — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 2, 2020

- Logistyka szczepień jest procesem skomplikowanym. Dlatego zajmujemy się nią od końca października. Budujemy odpowiednie modele operacyjne i rozmawiamy z najlepszymi fachowcami, z firmami, które, tak jak firma Pelion, zajmują się dystrybucją w profesjonalny sposób od 30 lat w Polsce - powiedział wtedy Mateusz Morawiecki.- Przeprowadzenie szczepień na tak dużą skalę to ogromne wyzwanie dla całego sektora ochrony zdrowia w Polsce. W Pelion mamy wieloletnie doświadczenie logistyczne, więc już teraz mogę zapewnić, że nie zawiedziemy Polek i Polaków i szczepionki trafią do nich na czas - odniósł się wtedy do słów premiera prezes Peliona Jacek Szwajcowski. - W walce z pandemią - wszystkie ręce na pokład. Zrobimy, jako zespół ponad 10 000, osób wszystko, żeby plan szczepień został sprawnie i bezpiecznie wdrożony w życie - podkreślił.



