Dolnośląskie: Samorząd przejmie linię kolejową z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego

Linia kolejowa nr 283 z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego zostanie przejęta przez samorząd Dolnego Śląska. To ważna projektu rewitalizacji nieczynnych szlaków kolejowych i przywracania na nich połączeń pasażerskich - podano w komunikacie.

Marszałek woj. dolnośląskiego Cezary Przybylski poinformował w wydanym komunikacie, że samorząd złożył już niezbędne dokumenty, by przejąć nieczynną linię kolejową 283.

"Nieczynną linią nr 283 zarządza obecnie PKP PLK, a nieruchomości w jej obrębie są własnością PKP S.A. Jako samorząd województwa złożyliśmy niezbędne do przejęcia linii dokumenty w obu państwowych instytucjach kolejowych. Aby linia została przekazana samorządowi Dolnego Śląska, PKP PLK i PKP S.A. muszą wypracować między sobą kwestie formalno-prawne, a następnie zgodę na przekazanie linii samorządowi musi wydać Minister Infrastruktury" - podano w komunikacie.

"Oczekujemy, że stanie się to w bliskiej przyszłości, o co sukcesywnie zabiegamy. Jednocześnie już teraz jesteśmy gotowi przejąć od PKP PLK zarządzanie linią nr 283 pod pewnymi warunkami, aby rozpocząć przygotowanie jej do rewitalizacji" - powiedział cytowany w komunikacie Przybylski.

Podkreślił, że rozwój kolei na Dolnym Śląsku jest priorytetem samorządu województwa, a linia z Jeleniej Góry przez Wleń do Lwówka Śląskiego jest niezwykle malownicza i to po niej w przyszłości pojadą pociągi Kolei Dolnośląskich.

O nieczynnej linii zrobiło się głośno w mediach, gdy filmowcy chcieli w ramach kręcenia częściowo lub w całości wysadzić most kolejowy nad Jeziorem Pilchowickim. Malowniczy most jest częścią tej linii kolejowej i powstał w latach 1905-1906. Po interwencji konserwatora zabytków most wpisano na listę obiektów chronionych.