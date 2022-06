Dorohusk: Ok. 60 godz. oczekują kierowcy ciężarówek na wjazd do Polski z Ukrainy

Około 60 godzin oczekują kierowcy ciężarówek na wjazd do Polski przez przejście w Dorohusku (Lubelskie). W kolejce po ukraińskiej stronie znajduje się w środę ponad tysiąc pojazdów – poinformował PAP rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

W związku z blokadą ukraińskich portów zwiększył się ostatnio ruch towarowy na granicy polsko-ukraińskiej w województwie lubelskim. Najczęściej kierowcy transportują w ciężarówkach zboże i produkty żywnościowe.

Rzecznik IAS w Lublinie przekazał, że w środę na granicy w Dorohusku w kolejce po ukraińskiej stronie oczekuje 1050 pojazdów ciężarowych. "Dla porównania, o godz. 20 we wtorek było to 1,2 tys. pojazdów" - dodał Deruś. Zaznaczył, że obecnie czas oczekiwania to około 60 godzin. W ciągu nocnej zmiany odprawiono 223 tiry.

Na wyjazd z naszego kraju do Ukrainy przez przejście w Dorohusku czeka ok. 120 samochodów ciężarowych, co oznacza ok. 5 godzin oczekiwania. Podczas nocnej zmiany odprawiono 269 pojazdów.

Rzecznik poinformował również, że na przejściu w Hrebennem w kolejce po ukraińskiej stronie znajduje się ok. 300 pojazdów ciężarowych, co oznacza 25 godzin oczekiwania. Natomiast szacunkowy czas oczekiwania na wyjazd z Polski wynosi 10 godzin.

Szef KPRM Michał Dworczyk powiedział na antenie Polskiego Radia 24, że w środę spotyka się zespół roboczy ws. transportu zboża z Ukrainy przez Polskę. "Na jednym z przejść granicznych z naszymi partnerami ukraińskimi będziemy na miejscu starali się doszlifować decyzje i nową organizację związaną z przepustowością tego przejścia" - przekazał Dworczyk, dodając, że jest to "program pilotażowy, który ma skokowo zwiększyć możliwości przekazywania, przepuszczania de facto - oczywiście z kontrolą - samochodów ciężarowych z Ukrainy do Polski, z Polski na Ukrainę".

Rzecznik lubelskiej IAS został zapytany przez PAP o ten wątek w kontekście przejść granicznych na terenie woj. lubelskiego. "Na ten moment nie mamy informacji, dyspozycji, aby było takie przejście na terenie działania Izby Administracji Skarbowej w Lublinie" - odpowiedział Michał Deruś.

Od kilku tygodni blokada ukraińskich portów przez Rosję nad Morzem Czarnym uniemożliwia wysyłanie ukraińskich towarów drogą morską. Minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow powiedział niedawno włoskiej agencji ADNkronos, że przed wybuchem wojny Ukraina eksportowała rocznie 150 mln ton różnych produktów, z czego 70 proc. przez porty Morza Czarnego, które są teraz zablokowane.

