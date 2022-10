Dostawy i logistyka to dziś pole minowe

Polscy logistycy przechodzą próbę ognia. Po konfrontacji z pandemią, zmagają się ze skutkami wojny w Europie. Za rogiem czai się kryzys. W branży będzie się liczyła odporność. Pomogą nowe technologie.

Pandemia trwale zmieniła logistykę, ale to wojna na Wschodzie może okazać się dla niej gorsza. COVID-19 wymusił na logistykach pracę w nadzwyczajnych warunkach; teraz pracy może zabraknąć ze względu na kryzys gospodarczy. Polskie firmy już go czują.

Naturalną reakcją firm na turbulencje w łańcuchach dostaw stało się robienie zapasów. Stąd duży popyt na magazyny, wzrost kosztów magazynowania, a nawet opinie o śmierci just-in-time. Mogą być one jednak przesadzone.

Rozwiązania Przemysłu 4.0 to przyszłość polskich firm. Problem w tym, że wymagają dużych nakładów, a nadchodzi konieczność cięcia wydatków. Tymczasem od nowych technologii zależy utrzymanie konkurencyjności polskiego przemysłu.

Krzysztof Kwaśny, dyrektor do spraw logistyki i personelu w Toyota Motor Manufacturing Poland, wskazuje, że wojna na Wschodzie prowadzi do biznesowych strat, czego przykładem jest niedawna decyzja o zamknięciu fabryki Toyoty w Sankt Petersburgu.

Wcześniej pandemia zmieniła architekturę dostaw, wydłużając je o kilka tygodni, podnosząc ceny frachtu o kilkaset procent i skłaniając firmy do poszukiwania dostawców w bliższych lokalizacjach.

Pandemia, wojna na Wschodzie, kryzys - każdy reaguje inaczej

Z pandemii zakłady w Włabrzychu i Jelczu-Laskowicach, produkujące silniki konwencjonalne i napędy hybrydowe, wyszły obronną ręką, chociaż i tak trzeba było zatrzymać produkcję na ponad osiem tygodni. Potem fabryki zalała fala części, których transportu nie sposób było zatrzymać. Firma, znana z just-in-time, czyli dostaw komponentów niemal prosto na linię produkcyjną, musiała je magazynować.

- Udało się jednak wdrożyć działania, dzięki którym otrzymujemy komponenty do silników bez większych zaburzeń. Są one transportowane morzem. W przeciwieństwie do kolei nie ma problemu w dostawach do Europy. Staramy się też dotrzymywać swoich zobowiązań - mówi Krzysztof Kwaśny. To ważne, ponieważ Toyota Motor w Polsce to z jednej strony odbiorca komponentów, a z drugiej dostawca do montowni samochodów.

Podobną opinię, ale formułowaną z innej perspektywy, ma Michał Stępień, wiceprezes ds. produkcji w ZPUE (Zakłady Produkcji Urządzeń Eklektycznych). Skutkiem pandemii było zamieszanie w dostawach, a wojna oznacza ubytek ukraińskich pracowników oraz problemy dla gospodarki.

- W pandemię weszliśmy miękko. Nie jesteśmy uzależnieni od dostaw z Dalekiego Wschodu. Nasza produkcja jest wysoko przetworzona, to znaczy, że nie bazujemy na komponentach dostarczanych przez kooperantów, ale dbamy, aby gros produkcji było realizowane przez nasze zakłady. Sami zajmujemy się obróbką i prefabrykacją blach, nawet obudów betonowych do stacji kontenerowych - mówi Michał Stępień, dodając, że w najtrudniejszych chwilach pandemii, przez miesiąc czy dwa, brakowało nie tylko blachy, ale nawet... piachu.

Mimo upływu czasu sprawy nie wróciły do przedpandemicznego standardu. Zdarza się, że przekaz w sprawie dostawy, jaki otrzymuje producent, nie jest do końca szczery.

- Bazujemy na tzw. datach potwierdzonych. Otrzymujemy potwierdzenie, dostawa dojeżdża do naszego zakładu, rozładowujemy kontener i okazuje się, że nie ma w nim tego, co zostało potwierdzone - relacjonuje Michał Stępień.

Z kolei dla Leszka Stokłosy, prezesa Dąbrowskiej Fabryki Maszyn Elektrycznych Damel, wojna na Wschodzie to utrata 40 proc. rynku.

Przed wojną ten obecny od lat na rynku producent silników przeznaczonych do pracy w kopalniach handlował z Rosją, Ukrainą czy Kazachstanem. Teraz nie może tego robić albo jest to utrudnione. Co grosza, wyraźnie widać, że wykruszają się dostawcy Damelu, małe polskie firmy zatrudniające po kilkunastu pracowników, które uginają się pod ciężarem kryzysu. Ich przychody nie rosną, za to drastycznie idą w górę koszty. Wobec takiego aktualnego rozwoju wypadków pandemia dla zatrudniającego 300 osób Damelu była zaledwie niedogodnością.

- Różne branże różnie reagowały na kryzys pandemiczny. Były takie, które na nim skorzystały: e-commerce. IT, meblarstwo, ale także logistyka. Wszystko zależało od tego, gdzie znajdowali się dostawcy, a gdzie odbiorcy. Pandemia mocno dotknęła usługi. Z kolei wojna może być czynnikiem wpływającym na pracę przedsiębiorstw produkcyjnych. Za rogiem czai się kryzys gospodarczy. Powoli zaczynamy go czuć. Być może następstwem działań zbrojnych będzie nowa zimna wojna, zamknięcie pewnych rynków i konieczność reorganizacji łańcuchów dostaw - ocenia Mirosław Matusek z Centrum Przemysłu 4.0, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Just-in-time jest wbudowany w proces, a magazyny to gigantyczne koszty

Naturalną reakcją firm na turbulencje w łańcuchach dostaw stało się robienie zapasów. Stąd duży popyt na powierzchnie magazynowe, pustostany to zalewie kilka procent. Wzrosły koszty magazynowania, a nawet pojawiły się opinie o śmierci modelu produkcji just-in-time. Mogą być jednak one, jak to ujął Mark Twain, przesadzone.

Toyota - symbol just-in-time - w pandemii musiała stworzyć magazyny, ale teraz wraca do normalnej dla siebie pracy.

- Just-in-time jest wbudowany w proces technologiczny w Toyocie, a magazyny to gigantyczne koszty, których nikt nie chce. Nie sądzę, żeby turbulencje w łańcuchach dostaw zmusiły nas do zmiany postawy - deklaruje Krzysztof Kwaśny, dodając, że just-in-time jest dla firm, które potrafią utrzymać równy, stabilny pobór. Kontrahenci je lubią, bo mają gwarancję odbioru swoich produktów. Sęk w tym, że mało kto może taką stabilności i rytmiczność zapewnić. Just-in-time trzeba umieć zrobić.

Potwierdza to Mirosław Matusek z Politechniki Śląskiej.

- Wróćmy do czasów sprzed pandemii. Ile firm w Polsce miało wdrożony just-in-time? - pyta retorycznie. - Duże koncerny.

Dla wielu firm just-in-time to rozwiązanie wręcz nieosiągalne, i co ważne, nie zawsze też uzasadnione. Różne środowiska biznesowe potrzebują różnej logistyki.

W przypadku Damelu, który produkuje na zamówienie, lepszy jest magazyn. Dąbrowska fabryka ma zapasy na trzy miesiące, zdając sobie jednak sprawę, że magazynowanie to mimo wszystko mrożenie kapitału.

Sposobem na znalezienie równowagi w dostawach jest forecastowanie, czyli prognozowanie zamówień. Stosuje go ZPUE.

- W czasie pandemii mocno się zamagazynowaliśmy, ale otworzyliśmy także kontrakty długoterminowe z dostawami schodkowymi. Nasi dostawcy wiedząc, co i kiedy będziemy zamawiać, mogą się przygotować do produkcji i odpowiednio zbudować zapasy - opisuje Michał Stępień.

Jego zdaniem, im dłużej będzie trwać wojna, i im dłużej sytuacja będzie pozostawać bez wyjaśnienia, tym mocniej firmy będą starały się zabezpieczać swoje dostawy.

Z nowego rozwiązania musi wnikać wymierna korzyść dla firmy i dla pracownika

Magazyny to miejsca, które świetnie nadają się do implementowania rozwiązań Przemysłu 4.0. Takich, które łatwo wpadają w oko - wózki autonomiczne, i takich, które trudniej zauważyć, bo są schowane w pamięci komputerów, jak oprogramowanie do zarządzania dużą liczbą danych. Widok wózków autonomicznych czy pracowników magazynu wyposażonych w egzoszkielety przywodzi na myśl sceny z filmów science fiction. Nie znaczy to jednak, że każdy magazyn będzie już wkrótce tak wyglądał. Narzędzie trzeba bowiem dobrać do organizacji.

- Po wdrożeniu dla samego wdrożenia zostaje gadżet. Z nowego rozwiązania musi wnikać wymierna korzyść dla firmy, dla pracownika, dla procesu - mówi Krzysztof Kwaśny.

W Toyocie postawiono na zautomatyzowanie procesu rozpakowania i dostarczania ciężkich komponentów na linię montażową, automatyzuje się pracę w pozycji wymuszonej. Chodzi o to, że coraz więcej pracowników Toyoty to panie, dla których normy dźwigania są z oczywistych względów mniejsze niż dla mężczyzn.

- Natomiast jeśli chodzi o system MRP (planowania zapotrzebowania materiałowego - red.) moja firma ma do niego ambiwalentne podejście. MRP ma dużo zalet, ale trzy, cztery lata po wdrożeniu nikt nie pamięta, jak on działa i trzeba sprowadzać konsultantów, co generuje koszty. My takiego systemu nie mamy. M.in. dlatego, że maksymalna dokładność automatycznego skanowania dostawy komponentów tirem na skutek np. zakłóceń elektromagnetycznych to 85-90 proc. Stosujemy sczytywanie elektroniczne lub kartkę papieru - kanban (opracowana w latach pięćdziesiątych w Japonii metoda sterowania produkcją - red.) - mówi Krzysztof Kwaśny.

Zdaniem Mirosława Matyska magazyny w Polsce na pewno będą automatyzowane, ale rdzeniem powinien pozostać człowiek. Nowe technologie mają ułatwiać mu pracę, a nie czynić z niego narzędzie cyfrowego systemu. Poza tym, banalna rzecz, nie wszystko da się otagować. Bywa, że materiał w czasie obróbki zmienia postać, więc jak go oznaczyć.

Inwestycje w przemysł 4.0 ucierpią pierwsze, ale będzie to chwilowy przystanek

Michał Stępień podkreśla, że ludzie aktywni w biznesie zdają sobie sprawę z konieczności automatyzacji w przemyśle. Trzeba do tego jednak podejść z głową.

- Widziałem wiele zakładów produkcyjnych wykładających gigantyczne pieniądze na automatyzację, która nie została wykorzystywana na skalę jej możliwości. Automatyzacja to nie tylko zakup maszyn i oprogramowania, ale także przygotowanie całej organizacji do integracji z nowymi rozwiązaniami - mówi wiceprezes ZPUE.

W jego opinii po to, by rozwiązania Przemysłu 4.0 były lepiej wdrażane, potrzebny jest duży nakład intelektualny po stronie szeroko pojętego inżynieringu. Potrzeba też więcej organizacji, które pomogłyby w implementacji nowych technologii, tak jak np. jest to w Niemczech czy w Czechach, Słowacji i Węgrzech, gdzie wskutek ulokowania wielu fabryk motoryzacyjnych tzw. back office jest lepiej rozwinięty niż w Polsce.

Kluczowe będą jednak pieniądze. Przemysł 4.0 jest po prostu drogi. ZPUE jest po testach egzoszkietetów. Ich koszt do 10-15 tys. zł za sztukę. Wózki autonomiczne są wielokrotnie droższe, kosztują 600-650 tys. zł.

- Rozsądnie byłoby teraz oszczędzać, oglądać złotówkę z każdej strony, zanim się ją wyda. Wiele firm będzie do inwestycji podchodzić bardziej restrykcyjnie. Obawiam się, że wydatki na Przemysł 4.0 ucierpią pierwsze, ale będzie to chwilowy przystanek, nie ma od nich odwrotu. Skoro polskie firmy nie będą już konkurowały z zachodnimi płacami, będą musiały robić to efektywnością. To dziś gigantyczne wyzwanie, przed którym stoi polski przemysł - mówi.

Cytaty pochodzą z sesji pt. "Logistyka" na konferencji Nowy Przemysł 4.0 w Katowicach.

