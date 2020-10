Dostęp kolejowy do portów w Szczecinie i Świnoujściu coraz lepszy

Ponad 20 kilometrów nowych torów kolejowych ułożono w ramach trwającej przebudowy dostępu do portów w Szczecinie i Świnoujściu. Dzięki inwestycji skróci się czas transportu towarów, będzie można także bezpieczniej przewieźć więcej ładunków.

W rejonie stacji Szczecin Port Centralny ułożonych zostało już 14 kilometrów nowych torów, a obok przygotowano także sieć trakcyjną - poinformowały w czwartek służby prasowe PKP Polskich Linii Kolejowych.

Zamontowano również sygnalizatory oraz urządzenia sterowania ruchem.

W pozostałych rejonach portu w miejscu usuniętych torów wykonywane są roboty ziemne i odwodnieniowe.

Jak podały PKP PLK, na stacji Świnoujście zakończono prace na drodze dla pieszych między peronami przystanku Świnoujście Port, a stacją Świnoujście. Przygotowano także siedem kilometrów nowych torów wraz z siecią trakcyjną. Montowane są również rozjazdy.



Prace obejmują również stację Lubiewo; przed budową nowych torów demontowana jest sieć trakcyjna oraz tory między Lubiewem a Świnoujściem.

Zmianą dla podróżnych będą lepsze warunki dostępu do pociągów na przystanku Świnoujście Warszów. W rejonie Euroterminalu przygotowywany jest teren pod budowę nowych torów.

Trwająca inwestycja zapewni dojazd do portów dłuższych i cięższych składów; pojadą pociągi o długości 750 metrów. Dzięki likwidacji tzw. wąskich gardeł składy towarowe zostaną obsłużone szybciej i sprawniej. Zwiększą się możliwości przeładunkowe stacji w Szczecinie i w Świnoujściu; porty przyjmą i odprawią więcej ładunków - podkreśla PKP PLK.

W ramach inwestycji w portach zmodernizowanych zostanie blisko 100 kilometrów torów. Poziom bezpieczeństwa podniesie montaż urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz przebudowa 12 przejazdów kolejowo-drogowych w Szczecinie i 10 w Świnoujściu. W Szczecinie zostanie przebudowany most nad rzeką Parnicą oraz trzy wiadukty kolejowe.

Inwestycja "Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu" warta około 1,5 miliarda złotych dofinansowana jest z unijnego instrumentu finansowego CEF Łącząc Europę. Wartość unijnego dofinansowania to 510 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na połowę 2022 r.

PKP PLK planują również modernizację linii kolejowej z Rzepina przez Szczecin Podjuchy i Szczecin Dąbie do Świnoujścia (tzw. Nadodrzanka), którą przewożone są towary z Dolnego Śląska do zachodniopomorskich portów. Inwestycja zakłada dostosowanie torów do poruszania się po nich dłuższych i cięższych składów z prędkością do 120 kilometrów na godzinę. Obecnie trwa opracowywanie studium wykonalności, które ma być krokiem do realizacji inwestycji w nowej perspektywie unijnej 2021-2027.