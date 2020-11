Dramat przewoźników autokarowych. Bez pomocy nie przetrwają zimy

Turystyka to zjawisko sezonowe. Najlepszy okres wypada między kwietniem a październikiem. Zimą konsumuje się zysk z lata i czeka na wiosnę. Pandemia nadeszła zatem w najgorszym możliwym momencie - po zimie, gdy jako branża skonsumowaliśmy oszczędności. Przez Covid nie wystartowaliśmy do nowego sezonu, nie zarobiliśmy na przetrwanie kolejnej zimy - mówi Rafał Jańczuk, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych.

Dziś są praktycznie niesprzedawalne, bo "na chwilę obecną" są bezwartościowe. Cały świat turystyczny się zatrzymał, więc nie można się ratować sprzedażą wozu do innego kraju lub na inny kontynent. Mówi się, że popyt na autobusy pojawi się realnie za dwa lata... Fabryki to przeanalizowały i niektóre zawiesiły produkcję na rok. Jest bardzo źle.Czytaj także: Rynek autobusów. Pandemię widać jak na dłoni - W pierwszych miesiącach kryzysu zatrudnienie w naszych firmach ratował program dofinansowujący wynagrodzenia środkami z powiatowych urzędów pracy. To było bardzo dobre narzędzie, szkoda, że tylko na trzy miesiące.Później firmy otrzymały pomoc z PFR-u. Także superprogram. Ale to wszystko szybko się skończyło. Teraz przed nami zima, na której przetrwanie nie zarobiliśmy. Gdy spotykam się z innymi przedsiębiorcami, np. z branży drogowych przewozów towarowych, ostrzegają się wzajemnie: nie stójcie obok prezesa Jańczuka, bo jeszcze przejdzie na nas jego nieszczęście.- Znam przypadek dużego przewoźnika, który ogłosił upadłość jednej ze swoich spółek i zwolnił 100 osób. Inne firmy z okolic Krakowa pozwalniały wszystkich pracowników...- Zwolnienia trwają i będą trwać. Jeżeli firmy upadają, to ludzie będą zwalniani.Rządy: niemiecki, czeski, austriacki, węgierski, czy bułgarski pomagają swoim firmom. Jeśli polski rząd nam nie pomoże, stracimy nasze miejsce na europejskim rynku.Nasza branża nigdy niczego nie oczekiwała od państwa. Sama wspięła się na najwyższy stopień podium. Płaciliśmy podatki w Polsce, zatrudnialiśmy wiele osób. Teraz potrzebujemy realnego wsparcia. Wiem, że wiele firm zgłasza się po pomoc, ale trzeba rozważyć, w jakiej kto jest sytuacji. Naszej nie trzeba długo weryfikować. Jest beznadziejna. Żaden bank nie chce z nami rozmawiać.- Około 70 tys. osób bezpośrednio pracujących przy przewozach autokarowych, plus obsługujący dodatkową infrastrukturę. Firm międzynarodowych działa w Polsce 3330 i co najmniej trzy razy tyle firm krajowych.- Nie. Nie wiemy, do której grupy zostaniemy zaklasyfikowani. Mam wrażenie, że rząd się nami mało interesuje. Obym się mylił.Nasza branża była do tej pory spokojna, ale nastroje są już bardzo złe. Mówi się o totalnym paraliżu Polski. Firmy są zdesperowane.Jeśli teraz nie zostanie wysłany jasny sygnał, że rząd widzi i zareaguje na nasze problemy, mogą rozpocząć się protesty na dużą skalę. Odbieram dziennie setki telefonów, słyszę tylko rozgoryczenie.- Chodzi o zwolnienie z ZUS-u, do którego firmy autokarowe w dużej liczbie się nie kwalifikują.Jeśli firma jest średnia lub duża, a to się w branży często zdarza, obowiązuje ją unijny limit 3,5 mln zł pomocy publicznej. Wiele z przedsiębiorstw skorzystało już ze wsparcia państwa lub otrzymało kredyt, i jeśli w sumie dało to więcej niż 3,5 mln zł, to niczego dziś nie mogą dostać, nawet kredytu z gwarancją rządową. A czym jest 3,5 mln zł, gdy miesięcznie wydaje się na przykład na utrzymanie firmy 1,2 mln zł, a przestój trwa już 6 miesięcy?- Agencja Rozwoju Przemysłu rzeczywiście dostała pieniądze od rządu na pomoc dla firm autobusowych. Jednak analizując, ile z nich skorzystało, nie wiem, czy znajdzie pan trzy, cztery firmy z całej Polski... Mechanizm tej pomocy nie działa. Aplikacja jest praktycznie nie do przejścia i wymaga natychmiastowej zmiany.- Firma musi mieć też odpowiednie obroty, i prowadzić pełną księgowość. Rozmawiałem wielokrotnie z ARP. Nic nie da się zmienić. ARP jest nastawiona na hotele i inne obiekty, gdzie łatwo się zabezpieczyć na majątku. Jeśli chodzi o autobusy, ten program nie działa.Czytaj także: O rynek i wolność. Przewoźnicy drogowi skarżą pakiet mobilności - Potrzebujemy dopłat do wynagrodzeń. Tak jak miało to miejsce na początku pandemii. To się sprawdziło. Wielu przedsiębiorców z tego skorzystało, wystawiając tej formie pomocy wysoką notę.Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w zeszłym tygodniu, że małe i średnie firmy mogą liczyć na umorzenie części subwencji z tarczy finansowej PFR, ale gdyby nawet kazano nam oddać te pieniądze, nie moglibyśmy tego zrobić. Nie mamy ani złotówki. Jeśli nie dostaniemy "drugiego PFR-u”, będziemy musieli pozamykać firmy.Potrzebujemy więc nowej tarczy finansowej PFR oraz dostępu do kredytów. To podstawa. Chcemy utrzymać zatrudnienie, bo, jeśli dojdzie do zwolnień na dużą skalę, trudno je będzie odbudować.- Na pewno będziemy wyłączeni do początku kwietnia. To pewne na 1000 proc.