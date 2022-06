Drastyczne wzrosty stawek frachtu LNG. Polska firma wygrała fortunę

W ciągu roku dobowa stawka czarteru tankowca LNG wzrosła o 50 proc. Po raz pierwszy europejskie firmy już w maju rezerwowały metanowce do przewozu gazu w sezonie zimowym. O ogromnych oszczędnościach może mówić Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, które podpisując przed kilkoma laty umowy na dostawy katarskiego gazu, zobowiązało tamtejszego producenta surowca do dostarczenie go do naszego terminala w Świnoujściu.

Na skutek spadku wiarygodności rosyjskiego Gazpromu Europejskie firmy kontraktują zakupy LNG.

Metanowców na rynku brakuje, a stocznie mają pełny portfel zamówień.

Kontrakt z Qatargas i własne tankowce na razie zabezpieczają PGNiG.

Według firmy inwestycyjnej Clarksons Platou Securities wyczarterowanie tankowca LNG to teraz wydatek na poziomie 120 tys. dolarów na dobę, czyli aż o 50 proc. więcej niż w rok temu. Ceny gwałtownie wzrosły po tym, jak Unia Europejska oświadczyła, że ​​zamierza zmniejszyć swoją zależność od rosyjskiego gazu o dwie trzecie do końca 2022 r. oraz importować dodatkowe 50 mld m3 surowca w postaci LNG.

Gazprom traci wiarygodność

Wzrost stawek frachtu jest naturalny, wynika bowiem z rosnącego zapotrzebowania na LNG. To z kolei jest następstwem działań Rosji. Po tym jak Rosja zaatakowała Ukrainę, na Moskwę zostało nałożonych szereg sankcji. Putin odpowiedział własnymi – kazał za rosyjski gaz płacić rublami.

Ponieważ oznaczało to fundamentalna zmianę zapisów kontraktowych liczni europejscy odbiorcy odmówili płatności w rosyjskiej walucie. Za karę Gazprom zerwał kontrakty z niektórymi z nich i wstrzymał dostawy surowca gazociągami.

Oznaczało to przerzucenie się wielu europejskich importerów gazu na skroplony surowiec.

Problemem jednak jest stosunkowo niewielka liczba dostępnych metanowców. Statków tego typu po morzach i oceanach pływa zaledwie około pół tysiąca, to zbyt mało przy szybko rosnących potrzebach.

Co więcej, ponieważ Rosja przez wiele krajów uważana jest w handlu za niewiarygodnego partnera, pojawiają się obawy, że Kreml może próbować w sezonie grzewczym zwiększyć presję na Europejczyków. Stąd też nietypowe i dość wczesne czarterowanie tankowców LNG na sezon zimowy. Potwierdzają to dane dotyczące rezerwacji statków m.in. przez Shella, Totala, czy Unipec.

Trudno zaradzić sytuacji

Statków brakuje już teraz. Wynika to z dużego zapotrzebowania na przewozy LNG. Według stowarzyszenia Gas Infrastructure Europe, które reprezentuje interesy europejskich operatorów infrastruktury gazowej, dostawy LNG z terminali do europejskiego systemu przesyłowego gazu w maju były rekordowe i wyniosły 10,8 mld m3. To najwięcej w historii.

Co ciekawe, zapasy LNG w UE są obecnie o 13 proc. wyższe niż w 2021 r. i o 12 proc. wyższe niż średnia z pięciu lat. Zdolność regazyfikacji gazu skroplonego europejskich gazoportów jest obecnie wykorzystana już w 66 proc.

Sytuację mogłoby poprawić unormowanie się sytuacji z Rosją. Od rozpoczęcia wojny minęło jednak już sto dni, a Kreml nie zamierza rezygnować z podboju Ukrainy. To sprawia, że dostawy gazu z rosyjskiego kierunku są obarczone dużym ryzykiem.

Pomogłyby także dostawy nowych statków, tyle że ze względu na konstrukcję, budowa metanowców nie jest ani łatwa, ani tania. Ponadto zdolności budowy tego typu jednostek posiada bardzo niewiele stoczni. Jakby tego było mało, portfel zamówień jest już wypełniony na kilka lat do przodu.

PGNiG zabezpieczony

Problemy z metanowcami dotykają całą branżę, choć w różnym stopniu. Dzięki wczesnemu zaangażowaniu się w import LNG PGNiG, polska firma sporo zaoszczędzi.

Wynika to z formuły kontraktu z Qatargas. To Katarczycy odpowiadają bowiem za dostawy, w tym także za transport surowca. Z punktu widzenia naszej spółki to spora oszczędność. Koszt czarteru statku dla takiej dostawy (rejs z Kataru do Polski trwa około 20 dni) zwiększył się z nieco ponad 1,6 mln dol. do około 2,5 mln dol.

Rozwiązaniem na przyszłość jest posiadanie własnej floty metanowców. Od 2025 roku PGNiG będzie miał do własnej dyspozycji cztery nowe tankowce LNG. Wcześniej podpisał umowy na czarter czterech budowanych gazowców i trzech już istniejących.

Ta flota nie tylko zwiększy bezpieczeństwo dostaw, ale również pozwoli spółce na spore oszczędności. Ponadto w przypadku pojawienia się rynkowych okazji w zakresie dostaw spotowych, PGNiG dzięki własnym tankowcom może je wykorzystać.

