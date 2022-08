Drastyczny wzrost kosztów paliwa podnosi ceny usług promowych

- Od stycznia ub. roku ceny paliw wzrosły o 100 proc., tymczasem w budżecie firmy zakładaliśmy ich wzrost o 20-30 proc. Korygujemy to założenie dodatkiem do cen. Nie pokryje on jednak wszystkich strat - mówi Andrzej Madejski, prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej (Polferries).

- Poważnym skutkiem ekonomicznym wojny jest drastyczny wzrost kosztów paliwa. Firma bardzo mocno to odczuwa - mówi Andrzej Madejski.

Przed otwarciem nowego terminala promowego w Gdyni, mówiło się, że Polferries będzie z niego operować. - Cały czas rozważam zasadność przeprowadzki z tą flotą, którą dysponujemy. Chciałbym utrzymać Gdańsk w ofercie - wyjaśnia szef firmy.

- Planujemy powiększać flotę, ale może nie liczbę statków, co ich wielkość. Zostajemy przy pięciu promach, tylko ze zdecydowanie większą pojemnością. Chyba że uda nam się otworzyć linię z Gdyni. Wtedy jednostek może być więcej - dodaje.



Polska Żegluga Bałtycka (Polferries) aktywnie włączyła się w pomoc Ukraińcom, oferując im możliwość skorzystania z bezpłatnego przewozu promami kursującymi do Szwecji. Jak wiele osób udało się w ten sposób przewieźć?

- Naszą pomoc dla walczącej Ukrainy realizowaliśmy trzema drogami. Pierwsza to możliwość darmowego przewozu osób do Szwecji. Druga - darmowy transport samochodów osobowych. Trzecia - darmowy transport pomocy humanitarnej ze Skandynawii przez Polskę na Ukrainę.

W sumie udało się przewieźć w ten sposób blisko 11 tysięcy pasażerów, ponad tysiąc samochodów osobowych i kilkadziesiąt transportów z pomocą humanitarną. Transportowaliśmy karetki, wozy straży pożarnej, a nawet śmigłowiec ratowniczy.

Bezpłatny przewóz pasażerów i samochodów osobowych już zakończyliśmy, zainteresowanie było zresztą ostatnio bardzo niewielkie. Kanał dla nieodpłatnych transportów z pomocą humanitarną jest natomiast w dalszym ciągu otwarty. Gdy organizacja pomocowa zgłasza się do nas z informacją, że organizuje transport humanitarny w związku z toczącą się wojną, po rozpatrzeniu wniosku otrzymuje przewóz za darmo.

Gospodarczy wpływ wojny w Ukrainie

A czy ekonomiczne skutki wojny są przez Polferries mocno odczuwalne?

- Nie zauważyliśmy drastycznych zmian poziomu obrotów. Darmowe przewozy dla uchodźców wprowadziły do statystyk nowy element, lecz nawet po ich odjęciu tych liczb widać, że trend jest wzrostowy.

Negatywnym skutkiem wojny pozostaje spadek liczby przewożonych przez nas ze Szwecji pojazdów dla niektórych klientów. Na przykład naszymi promami przewoziliśmy nowe ciężarówki, które przez Polskę trafiały do Białorusi, Rosji, ale i na Ukrainę. Sankcje i działania wojenne w Ukrainie sprawiają, że Szwedzi nie wysyłają już tam swoich aut; inną linią promową płyną one na rynki zachodnie.

Oczywiście poważnym skutkiem ekonomicznym wojny jest drastyczny wzrost kosztów paliwa. Firma bardzo mocno to odczuwa i wzrosty kosztów zaopatrzenia w paliwo najsilniej wpływają na ekonomikę naszej działalności.

Staramy się na bieżąco tak modyfikować nasze usługi, by nasi klienci w jak najmniejszym stopniu negatywnie odczuwali skutki tej sytuacji. Nie jesteśmy jednak w stanie wpłynąć na zmianę cen paliw.

Warto tu zwrócić uwagę, że operujemy na najdłuższej trasie promowej z Polski do Szwecji, łączącej Trójmiasto z aglomeracją Sztokholmu. Koszty usług na tej trasie podlegają więc największym wzrostom obciążeń.

A przewozy tirów z ładunkami i naczep?

- Są cały czas stabilne. Dominują one na naszej linii zachodniej Świnoujście-Ystad. Na linii wschodniej Gdańsk-Nynäshamn natomiast rejestrujemy dużo więcej pasażerów i samochodów osobowych.

Uruchomiliście znane na rynkach transportowych narzędzie - w postaci dodatku paliwowego do cen. Dodatek zastosowano do biletów pasażerskich, nie tylko cargo.

- Tak - to narzędzie dynamiczne. Dzięki takiemu dodatkowi możemy szybko reagować nie tylko na wzrost kosztów paliwa, ale i szybko obniżać ten dodatek, gdy tylko to możliwe.

Obecnie, pomimo już kilkakrotnej korekty, jego wartość jeszcze nie odzwierciedla w pełni wzrostu kosztów paliw. Staramy się jednak używać tego narzędzia tylko takim stopniu, w jakim to konieczne. Musimy też cały czas brać pod uwagę działania konkurencji. Zmiany cen na rynku nie nadążają za wzrostem kosztów, a żadna firma nie działa w próżni rynkowej.

Od stycznia ub. roku ceny paliw wzrosły o 100 proc., tymczasem w budżecie firmy zakładaliśmy ich wzrost o 20-30 proc. Korygujemy to założenie dodatkiem do cen. Nie pokryje on jednak wszystkich strat, z którymi się teraz mierzymy.

Niestety, zanosi się na to, że ceny paliw szybko się nie uspokoją. Może stanie się to za rok lub dopiero za dwa lata...

Nowy terminal promowy w Gdyni

Późną wiosną - po pewnych perturbacjach - ruszył nowy terminal promowy w Porcie Gdynia. Stena Line już z niego operuje. Was tam jeszcze nie ma…

- Opóźnienie startu terminala wynikało z przedłużenia się odbiorów technicznych. Jeśli zaś chodzi o Polferries w Gdyni, to nadal prowadzimy rozmowy o szczegółach umożliwiających nam w pełni efektywne wykorzystanie potencjału nowego terminala.

Czyli co: przenosiny z Gdańska do Gdyni jesienią?

- Jeżeli się uda wszystko dograć, byłaby szansa... Muszę tu jednak przyznać, że cały czas rozważam zasadność przeprowadzki z tą flotą, którą dysponujemy. Chciałbym utrzymać Gdańsk w ofercie. Przeliczyliśmy to. Co ważne: jesteśmy tam jedynym operatorem. Zaletą terminala w Gdańsku jest jego dostępność. Błyskawiczny zjazd z autostrady daje dużą przewagę.

Modernizacja floty Polskiej Żeglugi Bałtyckiej

Właśnie, w styczniu PŻB otrzymała wsparcie finansowe od państwa – 140 mln zł na pozyskanie nowego promu. Czy już wiadomo, kiedy zostanie włączony do waszej floty?

- Prowadzimy bardzo zaawansowane rozmowy w celu wyczarterowania nowego statku. Więcej na ten temat nie mogę powiedzieć...

Inną drogą do zmiany potencjału waszej floty pozostaje budowa promu w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Monitorujecie postęp prac?

- Obecnie przygotowywana jest przez spółkę Polskie Promy druga transza finansowania, tym razem w celu zakupu materiałów.

Trwają prace projektowe. Prowadzi je biuro projektowe Remontowa Marine Design & Consulting (RMDC) pod okiem Towarzystwa Klasyfikacyjnego Det Norske Veritas.

Kontrakt na budowę naszego promu popisała ze stocznią spółka Sedina 2 - spółka zależna Polskich Promów. W toku są uzgodnienia dotyczące umowy czarterowej. Identyczna będzie także dla Unity Line (drugi polski przewoźnik promowy, odbiorca dwóch innych promów budowanych przez PP - przyp. red.).

Pozostaje życzyć, żeby cena stali była znośna...

- Na rynku pojawił się trend spadkowy. Wiem, że stocznia na to liczy.

Perspektywy na przyszłość

Po wejściu Szwecji i Finlandii do NATO Bałtyk stanie się, jeśli można tak powiedzieć, morzem jeszcze bardziej zachodnim, niż obecnie. Czy ma to znacznie dla przyszłości żeglugi promowej?

- W latach 2009-2019 firma Polferries odnotowała wzrost ruchu pasażerskiego o 40 proc., a w przypadku cargo wzrost był kilkunastoprocentowy. Być może rynek skandynawski nie jest wyjątkowo dynamiczny, ale cechuje go stabilny wzrost gospodarczy - widzimy to w liczbach.

Jego obsługa wymaga powiększania tonażu. W 2017 wprowadziliśmy na trasy jeden prom, w 2018 - drugi, w 2019 - trzeci. Powiększyliśmy zatem tonaż kilkukrotnie, a mimo to na dziś jesteśmy – mówiąc wprost i kolokwialnie – pełni.

Planujemy powiększać flotę, ale może nie liczbę statków, co ich wielkość. Zostajemy przy pięciu promach, tylko ze zdecydowanie większą pojemnością. Chyba że uda nam się otworzyć linię z Gdyni. Wtedy jednostek może być więcej.

Kiedy spodziewacie się nowego promu ze stoczni w Gdańsku?

- Pierwszy ma być gotowy w 2025 r., na przełomie 2025/2026 drugi – właśnie dla nas. A pół roku później - trzeci.

