Drogowy kręgosłup Polski w końcu gotowy. Autostrada A1 otwiera nowe perspektywy

Autostrada A1 jest już w pełni przejezdna od granicy z Czechami do Gdańska. Budowano ją 18 lat, ale jeden z jej odcinków pochodzi jeszcze z czasów PRL. - Nowa arteria komunikacyjna otwiera nowe perspektywy gospodarcze - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

W czwartek na węźle autostradowym Kamieńsk między Piotrkowem Trybunalskim a Radomskiem odbyła się konferencja prasowa z udziałem premiera Mateusza Morawskiego, ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i ministra rozwoju Waldemara Budy.

Lista ministrów, pod których kierunkiem w III RP budowano A1, transportu, budownictwa, infrastruktury i rozwoju - nazwa resortu zmieniała się, liczy wiele nazwisk. Dwa razy obowiązki ministra pełnili premierzy: Jarosław Kaczyński i Donald Tusk.

Trudno oszacować dokładnie koszt budowy, która trwała 18 lat. Znane są za to koszty odcinka, który ją domknął. Wychodzi 43,2 mln zł za kilometr.

Liczącą 560 km trasę od Gorzyczek do Gdańska można przejechać w ruchu autostradowym już od 21 kwietnia, kiedy zakończyły się prace budowlane między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem a kierowcom umożliwiono jazdę z prędkością 140 km/godz.

Ostatni z odcinków realizacyjnych ma ponad 24 km długości, dwie jezdnie o nawierzchni betonowej po trzy pasy ruchu każda. Już pod koniec grudnia ubiegłego roku kierowcy mogli korzystać z całej szerokości obu jezdni, jednak z ograniczeniem do 100 km/godz. Trwały jeszcze prace w otoczeniu trasy głównej.

Na całym, ponad 80-kilometrowym betonowym odcinku od Tuszyna do początku obwodnicy Częstochowy A1 ma dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że trwają jeszcze prace przy dobudowie trzeciego pasa ruchu na krótkim, początkowym odcinku obwodnicy Częstochowy, które nie powodują utrudnień w ruchu.

Premier: większe możliwości handlowe i nowa perspektywa rozwoju

- Ukończenie budowy A1 zwiększa możliwości handlowe i stwarza nową perspektywę rozwoju Polski - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

W ocenie szefa rządu, otwarcie tej perspektywy jest w jakimś sensie otwarciem perspektywy Trójmorza. „To jest ten nowy wymiar geopolityczny w tym regionie pomiędzy Morzem Czarnym, Morzem Bałtyckim, Morzem Adriatyckim” - dodał premier.

Premier Morawiecki mówił, że "droga z północy na południe była koszmarem - podróżowało się tu fatalnie i było dużo wypadków śmiertelnych". Dodał, że teraz do graniczy polsko-czeskiej można będzie przejechać w 4,5-5 godz. "i to z odpoczynkiem, i jadąc zgodnie z przepisami".

Jak zaznaczył Morawiecki, rząd obok dróg ekspresowych, autostrad wydaje "bezprecedensowe pieniądze na drogi gminne i powiatowe w czasach". Dodał, że "to są inwestycje w krwioobieg dróg, w organizm gospodarczy, który nazywa się Polska".

Obecny na uroczystości minister rozwoju i technologii, łodzianin, Waldemar Buda zauważył też, że wokół A1 powstaje coraz więcej terenów inwestycyjnych, którymi interesują się przedsiębiorcy z całego świata.

- To okno na świat z punktu widzenia inwestorów, szukających miejsca, które komunikacyjnie pozwoli im przywozić komponenty, wywozić produkty, dowozić pracowników. Ta autostrada dla woj. łódzkiego jest dźwignią, motorem napędowym rozwoju gospodarczego. Lokujemy coraz to nowe inwestycje w odległości 3-5 km od autostrady. Powstają magazyny, fabryki, duży przemysł lokuje się właśnie w tym miejscu. Mamy skrzyżowanie autostrad A1 i A2 i Łódzkie bardzo korzysta na tej lokalizacji - wyjaśnił minister rozwoju.

Z kolei o znaczeniu A1 dla portów, przede wszystkim Gdańsk i Gdynia, wielokrotnie wypowiadali się na łamach ich przedstawiciele.

Na odcinku od Gorzyczek do Torunia autostrada jest bezpłatna. Płatny jest 152 km odcinek między Toruniem a Gdańskiem.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przypomniał, że poprzednicy rządu PiS przygotowywali tę drogę w ramach koncesji.

- Więc gdyby to oni ją oddawali do użytku, prawdopodobnie obecnie przejazd trasą byłby płatny. To rząd premier Beaty Szydło zdecydował, że ta droga będzie budowana przez państwo ze źródeł własnych i oddając ją kierowcom, zapewniamy, że nie będą tutaj poddawani takim restrykcjom finansowym, jak na innych, koncesyjnych autostradach - powiedział.

Autostradę budowali też Jarosław Kaczyński i Donald Tusk

Pierwszy odcinek autostrady A1 oddano do ruchu w 1989 r., a 30 lat później ruszyła jego przebudowa. Chodzi o trasę z Tuszyna pod Łodzią do Piotrkowa Trybunalskiego.

Północna część A1, ponad 150 km od Rusocina pod Gdańskiem do Torunia, została wybudowana przez koncesjonariusza w latach 2005-2011. Pięć lat później autostradą można było dojechać ponad 180 km dalej, do Tuszyna. W latach 2007-2014 zrealizowano nieco ponad 90 km A1 umożliwiając przejazd od Pyrzowic do granicy z Czechami w Gorzyczkach. W latach 2015-2019 oddano blisko 60 km autostrady po nowym przebiegu, omijającej Częstochowę i łączącej się z A1 w Pyrzowicach.

W 2018 r. GDDKiA podpisała umowy na przebudowę starej A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz trzech odcinków DK1 od Kamieńska do początku obwodnicy Częstochowy. W kwietniu 2019 r, zawarto umowę na przebudowę ostatniego fragmentu trasy, od Piotrkowa Trybunalskiego do Kamieńska.

Lista ministrów, pod których kierunkiem w III RP budowano A1, transportu, budownictwa, infrastruktury i rozwoju - nazwa resortu zmieniała się wielokrotnie, jest długa. Byli to: Krzysztof Opawski, Jerzy Polaczek, Cezary Grabarczyk, Sławomir Nowak, Elżbieta Bieńkowska, Maria Wasiak i Andrzej Adamczyk (do teraz). Dwa razy obowiązki ministra pełnili premierzy: Jarosław Kaczyński i Donald Tusk.

Trudno oszacować dokładnie koszt budowy, która trwała 18. Znane są za to koszty odcinka, który ją domknął. Przebudowa 81 km istniejących odcinków dróg: A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz DK1 od Piotrkowa Trybunalskiego do początku obwodnicy Częstochowy kosztowała ponad 2,8 mld zł, a całkowita wartość projektu to około 3,5 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wychodzi więc 43,2 mln zł za kilometr.

Autostrada A1 będzie poszerzana i a jej nawierzchnia wygładzana

Dziś A1 to drogowy kręgosłup łączący się z biegnącymi ze wschodu na zachód autostradami A2 i A4, a także drogami ekspresowymi S1, S5, S7 i S8. Wiadomo już, że będzie rozbudowywana i naprawiana.

W pierwszym przypadku chodzi o poszerzenie autostrady na 35-km odcinku między Włocławkiem a Toruniem o trzeci pas. Właśnie rozstrzygnięto przetarg na przygotowanie dokumentacji. GDDKiA wybrała ofertę Vosessing Polska o wartości 2,98 mln zł

Inwestycja przyczyni się do dostosowania parametrów technicznych A1 do prognozowanego wzrostu natężenia ruchu. Będzie on spowodowany m.in. przejęciem w przyszłości ruchu relacji Szczecin - Warszawa na obecnej autostradzie A2, przez drogę ekspresową S10, która na odcinku Włocławek - Toruń będzie miała wspólny przebieg z A1. Planowany termin realizacji prac budowlanych przypada na lata 2029-31. Prognoza ruchu wykazała średnie natężenie w 2050 r. w przedziale od 64,3 do 67,2 tys. pojazdów na dobę.

Z kolei do naprawy nadaje się 11-km odcinek na Górnym Śląsku od strony Piekar Śląskich i Bytomia w kierunku lotniska w Pyrzowicach. Nawierzchnia jest tak mocno pofalowana, że wielu kierowców ma wrażenie jakby płynęli autem po rozbujanym morzu.

- Niebawem ta droga zostanie przebudowana; usuniemy to - zapewnił w czwartek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, dodając, że za stan autostrady na tym odcinku odpowiadają poprzednie władze, bo do ruchu został on włączony w 2012 r.

- Zapewniamy państwa, że polski rząd, przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, przygotowuje projekt techniczny i niebawem ta droga zostanie przebudowana - powiedział szef Ministerstwa Infrastruktury.

