Drony dostarczają pocztę na odległą szkocką wyspę

Duży dwusilnikowy dron o wyglądzie małej awionetki zaczął eksperymentalnie dostarczać pocztę pomiędzy Kirkwall a najbardziej wysuniętą na północ wysepką archipelagu Orkadów North Ronaldsay w pobliżu Szkocji - przekazała w środę stacja BBC.

Maszyna, mając do pokonania odległość 56 km, może zabrać na swój pokład ładunek o wadze do 100 kg. Dron pokonuje ten dystans w około 20 minut, lecąc z prędkością ponad 145 km na godz.



Brytyjska poczta Royal Mail przekazała BBC, że testy nowej technologii rozpoczęły się w poniedziałek i będą trwały dwa tygodnie do 15 października. Nowy sposób dostarczania paczek i listów ma pomóc lepiej skomunikować wyspę oraz zmniejszyć emisję spalin do atmosfery - podaje BBC.



Ładunek po dotarciu na North Ronaldsay jest rozwożony przez lokalnego listonosza w tradycyjny sposób do około 70 mieszkańców wysepki.



- Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym eksperymencie. North Ronaldsay to bardzo odległa część Wielkiej Brytanii i jestem dumna, że mnie w to zaangażowano - powiedziała Sarah Moore, listonoszka z wyspy, na którą przesyłki dostarcza eksperymentalny pocztowy dron.



Jeżeli testy z użyciem bezzałogowej maszyny przyniosą zadowalające rezultaty, Royal Mail rozważy wprowadzenie nowej technologii jako wsparcia w dostarczaniu przesyłek do najodleglejszych części Zjednoczonego Królestwa.

