Drony zniknęły z radaru. Właśnie prosimy się o katastrofę

Od dwóch tygodni nie działa jeden z dwóch podstawowych elementów PansaUTM - systemu zarządzania ruchem dronów. Takiego zagrożenia nad naszymi głowami jeszcze nie było.

Przestała działać aplikacja Drone Radar, która jest podstawowym narzędziem dla operatorów dronów w Polsce. Dzięki niej możliwy był bieżący nadzór nad ruchem cywilnych bezzałogowców i weryfikacja, czy lot jest legalny czy też nie.

Bez dwukierunkowej łączności, jaką daje aplikacja Drone Radar, w przestrzeni niekontrolowanej nie ma obecnie technicznej możliwości, by określić lokalizację operatora drona oraz sam fakt wykonywanej operacji w czasie rzeczywistym.

Brak stałej komunikacji między służbami nadzoru a pilotami dronów jest realnym zagrożeniem m.in. dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego czy maszyn wojskowych latających na niskich wysokościach.

O tym, że PansaUTM - popularny i dobrze znany system - nie działa, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) poinformowała operatorów dronów dwa tygodnie temu. Tym samym skończyła się możliwość w pełni zautomatyzowanego meldowania przelotu dronem za pomocą aplikacji, a w zamian PAŻP wprowadził zasadę... wysyłania maili i – w uzasadnionych przypadkach – telefonowania do wieży kontroli lotów.

To powrót do przeszłości. Cofnęliśmy się co najmniej o osiem lat

- Obecnie sugerowany przez PAŻP system powiadomień mailowych jest tylko zbiorem danych deklaracji operatorów dronów, w których napisane jest to, co zamierzają robić lub co robili. Jednak bez aplikacji Drone Radar nie wiadomo, o której, co i gdzie faktycznie robią - alarmuje Piotr Lewandowski, właściciel wykorzystującej drony firmy Tosem i operator drona z kilkunastoletnim stażem.

Aplikacja Drone Radar, którą PAŻP wspiera swój system nadzoru nad ruchem dronów (PansaUTM), zapewniała dwukierunkową łączność między operatorem a osobą nadzorującą ruch na niebie. Obecnie na większości obszaru Polski nie ma technicznej możliwości bieżącej lokalizacji operatora drona, który jest w trakcie wykonywania przelotu swoją maszyną.

- Jest to ryzyko dla np. latających nisko śmigłowców LPR (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - dop. red.) czy maszyn wojskowych, ale też samych operatorów bezzałogowych statków powietrznych, na których spoczywa obowiązek ustąpienia pierwszeństwa. Bez tej wiedzy po stronie kontroli ruchu nie ma możliwości poinformowania operatora drona, by wylądował. Żadna ze służb nadzorujących naszą przestrzeń powietrzną nie ma informacji, że coś „wisi” na trasie przelotu. Ponadto sami operatorzy nie mają pojęcia o innych operacjach BSP odbywających się w ich okolicy - wyjaśnia Lewandowski.

Jak napisała PAŻP w komunikacie, taka sytuacja potrwa do odwołania.

- Problem techniczny nie dotyczy systemu PansaUTM, tylko aplikacji mobilnej Drone Radar, której nie jesteśmy właścicielem. Pracujemy nad tym, aby pełna funkcjonalność dla użytkowników powróciła jak najszybciej - poinformowały nas władze Agencji, zapewniając przy tym, że nie widzą zagrożenia związanego z bezpieczeństwem ruchu dronów „przy zachowaniu jednej ze wskazanych ścieżek koordynacji lotów”.

To dość odważne stwierdzenie, jeśli przypomnieć sobie nie tak dawne incydenty z dronami latającymi blisko lądujących samolotów na lotniskach w Warszawie i Katowicach. Wtedy loty były niezgłoszone, choć było to banalnie proste.

Aplikacja nie działa, bo informatycy zrezygnowali. Mieli dość walki o pieniądze

Drone Radar przestał być wspierany przez programistów dwa lata temu. Aplikacja nie działa u większości operatorów dronów, bo nie jest już kompatybilna z najnowszymi systemami operacyjnymi smartfonów. Mimo to PAŻP przez te wszystkie miesiące bazowała na niej jako elemencie całej układanki PansaUTM.

- Wiemy, jak zaktualizować system, ale natrafiamy teraz na szereg problemów. Systemów o takiej złożoności, w tym aplikacji Drone Radar, nie da się rozwijać bez zaangażowania środków finansowych. Mnie – jako przedsiębiorcy – skończyły się środki do utrzymywania tej aplikacji i opłacania wybitnych fachowców - przyznaje Paweł Korzec, prezes Drone Radar, który w 2015 roku aplikację stworzył de facto na własne potrzeby. Od tego czasu zyskała ona uznanie i popularność wśród użytkowników.

Jak się dowiedzieliśmy, negocjacje między PAŻP a firmą tworzącą aplikację dla operatorów dronów mają się wkrótce rozpocząć. Wola osiągnięcia kompromisu jest podobno po obu stronach.

- W 2020 roku zajmowaliśmy drugie miejsce na świecie pod względem sprzyjania rozwojowi sektora dronowego. Niestety, spadliśmy z podium. Dzisiaj system jest oparty na wysyłaniu maili, a to wpływa negatywnie na poziom bezpieczeństwa i jego automatyzacji. Mamy nadzieję, że system wykorzystujący pocztę nie będzie długo obowiązywał - dodaje prezes Drone Radar.

Skomplikowane procedury zgłaszania lotów paraliżują funkcjonowanie firm używających dronów

Zapytaliśmy w PAŻP o to, jak obecna sytuacja rzutuje na funkcjonowanie firm zajmujących się tym segmentem rynku w Polsce.

"Działanie aplikacji Drone Radar wpływa przede wszystkim na indywidualnych użytkowników. Proces zgłoszenia lotu przebiega obecnie inaczej, ale w dalszym ciągu funkcjonuje. Podmioty komercyjne nadal wykorzystują drony i działają zgodnie z wskazanymi procedurami. PAŻP nie posiada informacji, jaka część lotów BSP wykonywana jest w celach komercyjnych, a jaka w rekreacyjnych" - przeczytaliśmy w odpowiedzi.

Jednak z naszych rozmów z przedsiębiorcami wynika, że problem jest i to spory. Drony szeroko wykorzystywane są m.in. w geodezji, inspekcji instalacji przemysłowych, transporcie mniejszych towarów, fotografii czy przez służby porządkowe.

- Jest odczuwalny problem z lataniem w strefach sąsiadujących z lotniskami. Z naszych informacji wynika, że na samych lotniskach nie wiedzą, jakich procedur używać. Teoretycznie, by móc latać, należy zadzwonić do wieży kontroli lotów i w ten sposób zgodę uzyskać. Obecnie mogą być z tym kłopoty. Trudno oszacować, jak poważne i na których lotniskach - mówi nam Paweł Złotkowski, wiceprezes firmy geodezyjnej Colidrone.

Jak przyznaje Złotkowski, zlecenia w strefach kontrolowanych są trudne do realizacji, bo ciężko oszacować, jak szybko lub czy w ogóle uda się uzyskać zgodę na latanie dronem od wieżowego kontrolera.

