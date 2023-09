Drony znowu są na radarze. Ale innym

PAŻP nie dogadała się z dotychczasowym dostawcą usługi Drone Radar. Negocjacje między agencją a programistami aplikacji trwały ponad miesiąc. Teraz operatorzy dronów w Polsce muszą przesiąść się na nowy system, który - przez użytkowników - oceniany jest niejednoznacznie.

Na początku sierpnia przestała działać aplikacja Drone Radar, która była podstawowym (i rekomendowanym przez służby) narzędziem dla operatorów dronów w Polsce od lat. Dzięki niej możliwy był bieżący nadzór nad pracą operatorów bezzałogowców. Cały proces był wysoce zautomatyzowany.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) wprowadziła w tym czasie system zastępczy, który w dużej mierze opierał się na wysyłaniu maili i potwierdzaniu operacji przez telefon.

Negocjacje nad przywróceniem sprawdzonego systemu nie powiodły się. W zamian agencja przygotowała dla latających dronami nowe funkcje zgłaszania lotów online. Niektóre rozwiązania aplikacji webowej PAŻP są bardzo zbliżone do tych, które wcześniej przygotowali właściciele Drone Radar.

"W związku z brakiem pełnej funkcjonalności aplikacji DroneRadar oraz jej wyłączeniem przez DroneRadar Sp. z o.o., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z dniem 28 września br. uruchomiła funkcję zgłaszania lotów na stronie checkin.pansa.pl. Zmianie na korzyść pilotów Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) ulegają również zasady powiadamiania PAŻP o zamiarze wykonania lotu i koordynacja operacji BSP w przestrzeni kontrolowanej i niekontrolowanej" - poinformowała użytkowników PAŻP.

Agencja podkreśla, że jej system check-in jest jedynym systemem teleinformatycznym, za pomocą którego należy poinformować PAŻP o zamiarze wykonania każdej operacji BSP.

Trzeba dodać w tym miejscu, że u wielu operatorów dronów aplikacja Drone Radar dalej działa i to w oparciu o nią dokonują zgłaszania wykonywanych przelotów… wbrew zaleceniom PAŻP.

Ten "przejściowy" okres jest szeroko komentowany na branżowych forach internetowych. Część latających bezzałogowcami nie potrafi zorientować się w nowej sytuacji. Niektórzy zwracają uwagę na niestabilną pracę nowej aplikacji webowej.

Jakie funkcjonalności można znaleźć na stronie Check-In PAŻP?

Nowy system daje operatorom bezzałogowców m.in. wizualizację i dostęp do danych aeronautycznych zawartych w AIP Polska i suplementach do AIP Polska (tych samych, z których korzysta lotnictwo załogowe) oraz w NOTAM, czy też oznaczenie rejonu lotów i możliwość skojarzenia go z wcześniejszym zgłoszeniem w systemie PansaUTM.

Co ważne - aplikacja nie obsługuje niewerbalnej komunikacji dwukierunkowej pomiędzy służbami kontroli ruchu lotniczego a pilotem BSP.

"Nie należy oczekiwać w aplikacji na potwierdzenie w zgłoszenia Check-In w przestrzeni kontrolowanej. Koordynacja odbywa się drogą telefoniczną" - podkreśla PAŻP w komunikacie.

Przedstawiciele PAŻP poinformowali WNP.PL, że agencja kontynuuje prace nad rozwiązaniem docelowym i że o szczegółach będzie informować wkrótce.

O problemach z nadzorem ruchu cywilnych dronów informowaliśmy jako pierwsi

Na łamach WNP.PL jako pierwsi ze szczegółami poinformowaliśmy o złożonych problemach z dostępem operatorów dronów do systemu nadzorujących ich pracę nad naszymi głowami. Wielu użytkowników alarmowało wtedy, że w wyniku bałaganu może dojść do lotniczej katastrofy.

Nasz materiał był szeroko cytowany, a po jego publikacji PAŻP i właściciel Drone Radar rozpoczęli negocjacje. Jak widać - nie przyniosły one rezultatu w postaci utrzymania dotychczasowych rozwiązań.