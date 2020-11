Drugi z tureckich tramwajów dotarł do Olsztyna. Wkrótce rozpoczną się odbiory techniczne

Do Olsztyna dotarł drugi z tureckich tramwajów Panorama, wyprodukowanych specjalnie dla stolicy Warmii i Mazur. Pierwszy pojazd jest w Olsztynie już od lutego. Wkrótce rozpoczną się odbiory techniczne tramwajów, które znajdują się w bazie MPK - podał olsztyński magistrat.

Jak poinformował urząd miasta w Olsztynie, tramwaj Durmazlara przebył trasę z Bursy, przez Stambuł, Triest, Suben, Drezno, Warszawę do Olsztyna. Z Turcji do Włoch pojazd podróżował promem, resztę trasy przebył na lawecie.

Transport mierzącego ponad 30 metrów tramwaju to skomplikowana operacja logistyczna. Ze względu na gabaryty konwój mógł podróżować tylko w nocy i wcale nie najkrótszą możliwą trasą. Dlatego podróż Panoramy trwała ponad 10 dni - zaczęła się w Bursie 15 listopada- wskazał magistrat.

"Teraz czas na formalności, związane m.in. ze sprawami celnymi. Natomiast z początkiem grudnia powinny zacząć się odbiory techniczne pierwszych dwóch składów, jakie są już w naszym mieście" - poinformował prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Według harmonogramu odbiory powinny potrwać do połowy grudnia. Będą polegać m.in. na pomiarach obciążenia osi, zużycia energii, sprawdzona zostanie komunikacja radiowa i system informacji pasażerskiej. Nie zabraknie też jazd testowych i szkoleń dla motorniczych.

Panoramy dla Olsztyna są dłuższe od Solarisów Tramino (które wożą obecnie mieszkańców miasta -PAP) i mają 32,5 metra długości, tak jak obecne 2,5 metra szerokości oraz pomieszczą min. 210 pasażerów, z czego 40 na miejscach siedzących i 4 składane). Drzwi za kabinami motorniczego będą jednoskrzydłowe, natomiast pozostałe cztery pary - dwuskrzydłowe, jak w obecnie użytkowanych pojazdach.

Każdego kolejnego miesiąca - aż do maja do Olsztyna mają trafiać po dwa tramwaje. Łącznie będzie ich 12. Druga Panorama, to nie jedyny sprzęt, jaki trafił do zajezdni MPK. Są tam już nowe podnośniki oraz holownik warsztatowy. Ten niewielki pojazd ułatwi pracę w warsztacie tramwajowym. Będzie służył do holowania ważących kilka ton wózków tramwajowych. Może też przeciągnąć cały tramwaj. Według specyfikacji producenta, holownik może ciągnąć pojazdy o masie nawet 300 ton.